23 de diciembre de 2025
PARA EL BOLSILLO
Mar del Plata, entre los destinos más elegidos para las fiestas: cuánto cuesta viajar y alojarse
Departamentos, hoteles, auto, tren y micro: los precios para pasar el 31 y 1° de enero.
Mar del Plata registra un alto nivel de reservas para cerrar 2025 y recibir 2026, y se consolida como uno de los destinos más elegidos por los argentinos para pasar las fiestas de fin de año. La fuerte demanda hace que la disponibilidad de alojamientos sea cada vez más limitada, aunque todavía existen alternativas con precios variados.
Según un relevamiento realizado por la Agencia Noticias Argentinas, la ciudad ofrece opciones para distintos presupuestos, lo que explica el marcado movimiento turístico y la inminente ocupación plena. A través de plataformas de alquiler temporario aún es posible conseguir departamentos y casas para las noches del 31 de diciembre y el 1° de enero. Un departamento céntrico para hasta cuatro personas cuesta entre 80 mil y 100 mil pesos por ambas noches, mientras que las casas presentan valores más elevados, con tarifas que en algunos casos superan los 300 mil pesos por noche.
En el rubro hotelero, la disponibilidad es escasa. Los pocos establecimientos que aún cuentan con plazas ofrecen tarifas que parten de 140 mil pesos en base doble por dos noches, lo que refleja el impacto de la alta demanda típica de esta época del año.
Viajar en auto también implica un gasto considerable. El trayecto desde el Área Metropolitana de Buenos Aires hasta Mar del Plata demanda aproximadamente 30 litros de combustible por tramo para vehículos con motor 1.4 o 1.6, lo que equivale a unos 50 mil pesos, sin considerar combustible premium. A esto se suman los peajes: 4 mil pesos en la autopista Buenos Aires–La Plata y otros 13.500 pesos en la Autovía 2, en los peajes de Samborombón y Maipú, lo que eleva el gasto total en peajes a cerca de 20 mil pesos, según el recorrido.
Para quienes optan por el transporte público, el tren que parte desde Constitución tiene un valor de 38 mil pesos en Primera y 45 mil pesos en Pullman, con descuentos del 10% para compras online y beneficios adicionales para usuarios de ANSES. En tanto, los pasajes en micro oscilan entre 47.700 y casi 62 mil pesos, aunque hay promociones que incluso alcanzan a los servicios cama.
Con alta ocupación, precios en ascenso y una oferta que se reduce día a día, Mar del Plata se prepara para vivir un fin de año con intensa actividad turística, reafirmando su lugar como uno de los destinos más convocantes del país.