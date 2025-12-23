23 de diciembre de 2025
EN ALERTA
Incendio fuera de control en Villarino: ya arrasó más de 5.600 hectáreas
El fuego avanza hacia el norte con un frente activo de mil metros y mantiene en alerta a la región sudoeste bonaerense.
Un incendio forestal de proporciones críticas mantiene en vilo al distrito de Villarino, donde las llamas ya arrasaron con unas 5.600 hectáreas en la zona rural de Mayor Buratovich, a unos 90 kilómetros al sudoeste de Bahía Blanca, según los últimos registros satelitales. Pese al intenso despliegue de recursos, el fuego continúa fuera de control y presenta un frente activo de aproximadamente mil metros, con un avance sostenido hacia el norte, informó el medio regional Sudoesteba.com.
En el lugar trabajan once dotaciones de bomberos voluntarios, que reúnen a más de un centenar de efectivos, junto con dos aviones hidrantes enviados desde Tornquist. Participan brigadas de Pedro Luro, Hilario Ascasubi, Mayor Buratovich, Médanos, Algarrobo, Villalonga, Stroeder, Ingeniero White, Monte Hermoso, General Cerri y Pradere, en un operativo coordinado para intentar frenar el avance del fuego.
El secretario de Seguridad del distrito, Gustavo Pacheco, advirtió que el 90% de los incendios registrados recientemente en la zona fueron provocados por la acción humana, ya sea por negligencia o de manera intencional, lo que agrava la situación en un contexto climático adverso.
Las tareas de extinción se ven seriamente complicadas por las características geográficas del terreno, con presencia de dunas y montes, y especialmente por el viento, ya que una mínima variación en su intensidad o dirección puede acelerar la propagación de las llamas y poner en riesgo nuevas áreas rurales.