22 de diciembre de 2025

En un municipio los funcionarios no cobrarán el aguinaldo para que lo hagan los empleados

Debido a la “alarmante” situación económica, en Adolfo Gonzales Chaves los integrantes de la planta política deberán esperar para percibir su sueldo complementario, de manera que los trabajadores “rasos” puedan cobrarlo mañana.

