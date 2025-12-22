22 de diciembre de 2025
MEDIDA DE EMERGENCIA
En un municipio los funcionarios no cobrarán el aguinaldo para que lo hagan los empleados
Debido a la “alarmante” situación económica, en Adolfo Gonzales Chaves los integrantes de la planta política deberán esperar para percibir su sueldo complementario, de manera que los trabajadores “rasos” puedan cobrarlo mañana.
En el municipio bonaerense de Adolfo Gonzales Chaves, los funcionarios políticos y la mayoría de los concejales deberán esperar para cobrar el aguinaldo.
Por decisión de la intendenta Lucía Gómez, el pago del sueldo complementario de la planta política y una mayoría de los ediles locales se pospondrá, para priorizar a los empleados municipales, que percibirán mañana esos haberes.
“Debido a la compleja situación económica que atraviesan los municipios de la provincia de Buenos Aires -que se refleja en que, en enero, 102 de 135 municipios se encontraban en superávit y que, para junio, esa cifra había caído casi a la mitad, con solo 60 municipios en esa condición, producto de una fuerte caída de los ingresos-, estamos frente a un escenario alarmante que atraviesa a la gran mayoría de los distritos bonaerenses”, explicó la Municipalidad en un comunicado.
“Nuestro municipio no es la excepción. Durante todo el año registramos una marcada disminución de ingresos, lo que nos obligó a tomar medidas de ajuste para actuar con responsabilidad en la administración de las cuentas públicas y en el cumplimiento de los compromisos asumidos”, detalla el texto.
Para priorizar a los trabajadores municipales “rasos”, y ante la estrechez de fondos, la intendenta decidió entonces posponer el pago del aguinaldo para los funcionarios políticos, de manera de garantizar que todos los empleados puedan cobrar.
“Sabemos que se trata de una situación financiera delicada y estamos redoblando esfuerzos para cumplir con cada compromiso, siempre con el objetivo de garantizar los servicios que corresponden a todos los vecinos y vecinas”, informó la Municipalidad.