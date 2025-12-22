Kicillof lanzó el MDF a nivel nacional y dijo que construirá “sin sectarismos”

De “calentura” a la Justicia, un cortocircuito que puede sacudir al PRO bonaerense La designación de tres auditores de la AGN gracias a un acuerdo entre libertarios y kirchneristas, Cristian Ritondo y el bloque amarillo en Diputados presentaron un recurso de amparo para frenarlas. Santilli busca poner paños fríos, aunque defendió los nombramientos. La Legislatura es mirada con lupa por posibles repercusiones de la tirantez.