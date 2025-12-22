Kicillof lanzó el MDF a nivel nacional y dijo que construirá “sin sectarismos”
El Gobernador reunió a 1500 militantes en Ensenada en un acto que inaugura su carrera nacional, con la mira puesta en el sillón de Rivadavia. “No venimos a repetir el pasado, sino a construir el futuro”, dijo.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reunió hoy a 1500 dirigentes y representantes de sectores artísticos y sociales en un acto en Ensenada y anunció que lanzará el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) a nivel nacional para construir una alternativa política “sin sectarismos”.
Representantes de todos los sectores internos del peronismo, excepto el kirchnerismo y el massismo, se dieron cita en el camping del Sindicato Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires (SOSBA), en territorio del intendente Mario Secco, afín a Kicillof.
“No venimos a repetir el pasado, sino a construir el futuro”, dijo el Gobernador en el discurso que pronunció ante sus leales. De esta manera se diferenció de La Cámpora y aludió al nombre del movimiento con el cual espera llegar a la presidencia de la Nación en 2027.
“Axel presidente” es el cantito que entonaban los militantes cuando Kicillof subió al escenario para pronunciar su alocución. Es la misma tonada (con la música de It’s a heartache, la canción de Bonnie Tyler) del que le dedicaban hace un par de años a Cristina Fernández de Kirchner, con la letra “Cristina presidenta”, antes de que anunciara que no sería candidata a nada en esa ronda electoral.
El mandatario dijo que busca construir “una alternativa sin sectarismos, una alternativa sin perder tiempo en las internas”. De esta manera marcó distancia respecto del sector cristinista, pero también dijo que piensa construir ese camino “codo a codo con todos los sectores”.
“Venimos a convocar a todos y todas para construir una fuerza política que trascienda a la provincia de Buenos Aires”, manifestó Kicillof. “Este movimiento nació desde el peronismo, pero tenemos claro que no alcanza solo con el peronismo ni con la provincia.”
“Tenemos las banderas y las convicciones de siempre, pero sabemos muy bien que hay que actualizarlas. Necesitamos construir propuestas que estén a la altura de los desafíos del presente y del momento histórico”, afirmó el Gobernador.
“No alcanza con resistir. Además de resistir y cuidar a nuestro pueblo, hay que darle una perspectiva de futuro”, dijo Kicillof.
“Vamos a demostrar que hay una alternativa a la ultraderecha. Y no venimos a repetir la historia: venimos a crear futuro. Un futuro diferente, un futuro mejor para todo nuestro pueblo”, concluyó el Gobernador, arrancando una gran ovación.