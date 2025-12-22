Pinamar, con el récord en la tasa sobre combustibles
El municipio gobernado por Juan Ibarguren registra el cargo más alto por la carga de nafta y gasoil en concepto de tasa vial.
El municipio de Pinamar, que gobierna Juan Ibarguren (sucesor de Martín Yeza), registra la tasa municipal más alta sobre la carga de combustibles en estaciones de servicio.
Con un 3% de cargo en concepto de tasa vial, esa comuna de la costa atlántica está al tope de una lista publicada por el gobierno nacional en la que figuran los municipios más caros para cargar combustible.
Como sucede en otros municipios, en Pinamar los aumentos de tasas generan discusiones ríspidas. Cuando Yeza (hoy diputado nacional) era intendente, sufrió un fuerte revés al ser rechazado su proyecto de ordenanza fiscal con un 77% de aumento en los gravámenes.
En 2023 Yeza creó la tasa vial, y los operadores de estaciones de servicio le reclamaron (sin resultado) que la suspendiera, por encarecer el precio de la nafta, el gasoil y el gas natural comprimido (GNC).
Muchos otros municipios recurrieron a esta tasa para financiarse, pero el porcentaje que se cobra en Pinamar es el más alto.
El propio Yeza se manifestó más de una vez contra el cobro indebido o excesivo de tasas. Como cuando denunció que en Morón se seguía cobrando la “tasa COVID”. O como el año pasado, cuando dijo que era “excelente” la iniciativa del Centro de Estudios en Finanzas Públicas de “exponer cuáles son las tasas u obstáculos de cada municipio y provincia para el desarrollo económico”. Se trataba de la creación del Portal de Impuestos Municipales y Provinciales.
Hoy, el ministro de Economía del gobierno libertario, Luis Caputo, apunta contra los municipios que cobran tasas que considera desmedidas o que crean tasas nuevas. Generalmente descarga sus críticas sobre intendentes peronistas. Pero esta vez Pinamar figura entre los municipios reprendidos por su alto nivel de gravámenes.