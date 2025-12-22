22 de diciembre de 2025
RESERVAS EN LA MIRA
La Justicia obliga al BCRA y a Caputo a informar sobre el envío de oro al exterior
La Cámara Contencioso Administrativa Federal ordenó levantar el secreto sobre las operaciones con lingotes de oro realizadas en 2024 y cuestionó la falta de transparencia del Banco Central en plena gestión económica de La Libertad Avanza.
Un nuevo fallo judicial volvió a poner bajo la lupa la administración de las reservas internacionales durante la gestión de Javier Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, ordenó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que entregue información detallada sobre los envíos de lingotes de oro al exterior realizados a mediados de 2024, luego de considerar ilegítima la negativa del organismo a brindar esos datos.
La resolución revocó una sentencia de primera instancia que había rechazado un amparo presentado por la Asociación Bancaria, encabezada por Sergio Palazzo, en el que se reclamaba acceso a información pública sobre el traslado de oro fuera del país. En el fallo, los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani sostuvieron que el Central no justificó de manera concreta por qué la divulgación de esos datos pondría en riesgo el sistema financiero o la seguridad de los activos.
El reclamo apuntaba a conocer si durante junio, julio y agosto de 2024 se realizaron envíos de lingotes de oro al exterior, su volumen, destino, modalidad de transporte, existencia de seguros, funcionarios intervinientes y si las decisiones fueron tratadas en el Directorio del BCRA o en expedientes administrativos formales. La autoridad monetaria había declarado la “reserva total” de esa información, amparándose en las excepciones previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública.
Sin embargo, la Cámara fue categórica: la invocación genérica del secreto no alcanza. Según el tribunal, el BCRA debía explicar “punto por punto” por qué cada dato solicitado merecía ser reservado y optar por mecanismos menos restrictivos, como la disociación de información sensible. En ese sentido, el fallo remarcó que negar el acceso de forma absoluta vulnera los principios de transparencia, máxima divulgación y buena fe que rigen la normativa vigente.
El pronunciamiento adquiere relevancia política en un contexto en el que el Gobierno nacional, con Caputo como figura central del programa económico, defiende una gestión estricta de las reservas y una fuerte confidencialidad en las operaciones financieras. Para los jueces, justamente por tratarse de un tema de “indudable interés público”, la administración de las reservas del Central debe estar sujeta al control ciudadano.
Además, el fallo recordó que el propio Estado había reconocido públicamente el envío de oro al exterior a través de información periodística, lo que vuelve aún más cuestionable la negativa a informar aspectos institucionales básicos, como el marco formal de las decisiones y la intervención de los órganos de control.
Con esta resolución, el Banco Central deberá ahora entregar la información requerida o, en su defecto, justificar de manera específica y fundada cada restricción. Un nuevo revés judicial que suma presión sobre la estrategia de hermetismo del equipo económico y reaviva el debate sobre la transparencia en la gestión de activos clave en tiempos de ajuste y reconfiguración del modelo económico.