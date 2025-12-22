Volver | La Tecla Nacionales 22 de diciembre de 2025 RESERVAS EN LA MIRA

La Justicia obliga al BCRA y a Caputo a informar sobre el envío de oro al exterior

La Cámara Contencioso Administrativa Federal ordenó levantar el secreto sobre las operaciones con lingotes de oro realizadas en 2024 y cuestionó la falta de transparencia del Banco Central en plena gestión económica de La Libertad Avanza.

