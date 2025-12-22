De “calentura” a la Justicia, un cortocircuito que puede sacudir al PRO bonaerense
La designación de tres auditores de la AGN gracias a un acuerdo entre libertarios y kirchneristas, Cristian Ritondo y el bloque amarillo en Diputados presentaron un recurso de amparo para frenarlas. Santilli busca poner paños fríos, aunque defendió los nombramientos. La Legislatura es mirada con lupa por posibles repercusiones de la tirantez.
Compartir
El más que evidente pacto entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la Nación, que finalizó con una insólita votación de tres miembros de la Auditoría General de la Nación, amenaza con tambalear lo poco estable que queda en el PRO.
Entre gallos y medianoches, Máximo Kirchner y Martín Menem, presidente del cuerpo, sellaron un acuerdo para designar, bien entrada la madrugada, a Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti como nuevos auditores generales.
El escándalo no tardó en amplificarse y hasta los socios del oficialismo estallaron, como es el caso del PRO, con el presidente del bloque, Cristian Ritondo, a la cabeza de los que denunciaron la ilegalidad de la votación.
La maniobra, que terminó con las aspiraciones del titular del PRO bonaerense y de Mauricio Macri de colocar allí a Jorge Triacca, ex ministro de Trabajo de Cambiemos, abrió una brecha entre el ex ministro de María Eugenia Vidal y el flamante ministro del Interior, Diego Santilli.
El funcionario nacional calificó como una “calentura del momento” la amenaza de llevar el caso a la Justicia para intentar revertir las designaciones, bajo el argumento de que las mismas no fueron incluidas por el Ejecutivo entre los temas a aprobar en extraordinarias. “¿En qué lugar dice que en extraordinarias se puede tratar un tema que no figura en el decreto? Solo se puede tratar una jura o la elección del presidente de la Cámara. Esto es inconstitucional”, bramó Ritondo aquella noche, y lanzó su amenaza: “Que quede claro que la falta de códigos, de respeto y de compromisos asumidos corre por cuenta de La Libertad Avanza y de quien preside esta Cámara”.
La cuestión fue más allá, demostrando que no era un berrinche ocasional: esta mañana, el bloque de Diputados del PRO, con Ritondo a la cabeza, presentó una acción de amparo ante la Justicia buscando anular la designación de tres auditores en la Auditoría General de la Nación, concretamente ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. El recurso incluye una solicitud de medida cautelar urgente para que el organismo se abstenga de aceptar esas designaciones hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
Ritondo evitó disparar sobre el “Colo”, su compañero fiel en la tarea de acercar a amarillos al bando libertario, aunque no faltan quienes alertan sobre una posible repercusión negativa, por ejemplo, en el partido de la Provincia. “El Colo no solo es un espectador, fue una pieza clave en la negociación para sacar el Presupuesto manejando los ATN. Aunque, en principio, el autor material de este acuerdo con el kirchnerismo fue (Martín) Menem”, aseguró un dirigente amarillo.
Esta mañana, Santilli defendió públicamente la designación de los tres auditores de la AGN, argumentando que “la decisión sobre las designaciones es potestad del Congreso, eso no es algo que el Poder Ejecutivo tiene que enviarlo, pero se sustanciará en la Justicia”.
En un tono conciliador, se mostró confiado en que la situación no dañe el vínculo entre el oficialismo y sus socios. “Tenemos que seguir trabajando todos juntos, es lo que la sociedad nos pidió”, sostuvo.
A horas de la Navida, nadie asegura que la tensión no repercuta en los bloques legislativos de la Provincia, donde conviven fans de la hermandad con La Libertad Avanza con otros que prefieren mantener la distancia y realzar el perfil propio del PRO.
En Diputados, por caso, la presidencia estará en manos de Alejandro Rabinovich, referenciado en el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, senador provincial y uno de los promotores de la alianza electoral de este año con los violetas. El santillismo cuenta con una vicepresidencia de Cámara, en manos de Agustín Forchieri, mientras que la representación ritondista decrece respecto de la que tuvo hasta el 10 de diciembre, especialmente tras la salida de Matías Ranzini, que ocupará una silla en el directorio del Banco Provincia.
En cambio, el jorgemacrista Pablo Petrecca conducirá la bancada en el Senado, que perdió a la passaglista María Emilia Subiza y al garrista Marcelo “Chuby” Leguizamón. Con el ex intendente de La Feliz en una vicepresidencia del cuerpo, la convivencia entre el alcalde y su par de Junín, quien integró la lista de Somos y rechazó un acuerdo con los libertarios, parece todo un desafío, sin poder calcular hasta ahora la repercusión de los chisporroteos entre Ritondo y Santilli a nivel nacional.
En la bancada quedan, además, el ritondista/vidalista Alex Campbell, el grindettista Jorge Schiavone y el angelicista Juan Manuel Rico Zini, alfil del intendente de Pergamino, Javier Martínez, quien jugó con los Passaglia en la Segunda Sección en septiembre.