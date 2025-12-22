De “calentura” a la Justicia, un cortocircuito que puede sacudir al PRO bonaerense

CARA A CARA

Aguinaldo pago, paritarias en enero: Kicillof recibió a los gremios sin negociaciones El gobierno bonaerense recibió nuevamente a los gremios estatales que pedían una actualización salarial. Bianco dijo que la reunión fue “informativa” y no habrá nuevos aumentos hasta enero. "La paritaria 2025 sigue abierta", señalaron desde el Ejecutivo.