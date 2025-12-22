Apps
Lunes, 22 diciembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
22 de diciembre de 2025
INTERNA ATR

Se picó en Quilmes: incidentes con trapitos y fuerte cruce entre Grabois y Mayra Mendoza

Hubo una fuerte movilización en el Concejo Deliberante por una ordenanza que busca regular la actividad de los “trapitos”. Grabois se expresó por redes sociales y recibió una fuerte respuesta de la intendenta.

Se picó en Quilmes: incidentes con trapitos y fuerte cruce entre Grabois y Mayra MendozaSe picó en Quilmes: incidentes con trapitos y fuerte cruce entre Grabois y Mayra Mendoza
Compartir

El Municipio de Quilmes quedó en el centro de una nueva tormenta política que enfrenta a dos figuras de peso del peronismo bonaerense. Militantes vinculados a Juan Grabois se movilizaron este lunes hacia el Concejo Deliberante del distrito que conduce Mayra Mendoza para rechazar un proyecto que busca regular la actividad de los cuidacoches, conocidos popularmente como “trapitos”, y el clima terminó desbordado con incidentes y una fuerte presencia policial.

La protesta se desarrolló mientras se debatía una ordenanza impulsada por la intendenta Mayra Mendoza, que desde el Ejecutivo local argumentan como una respuesta directa a reiteradas quejas vecinales. Según fuentes municipales, el objetivo es ordenar el estacionamiento y el tránsito en el distrito, en el marco de un plan integral que apunta a formalizar actividades hoy atravesadas por la informalidad.

Desde la Intendencia remarcaron que la iniciativa contempla a los cuidacoches preexistentes, con la posibilidad de incorporarlos bajo condiciones formales, con derechos laborales y cobertura social. Sin embargo, marcaron una línea roja: no adjudicar de manera directa el servicio a una cooperativa, como reclama el Movimiento de Trabajadores Excluidos, espacio históricamente vinculado a Grabois. La alternativa que propone el municipio es una licitación abierta para quienes cumplan con el pliego.
El conflicto escaló cuando la movilización derivó en enfrentamientos con la Policía bonaerense que custodiaba el edificio municipal. A partir de ese momento, el propio Grabois salió con los tapones de punta contra la gestión local. En un mensaje difundido en redes sociales, acusó a la intendencia de habilitar la represión de militantes y trabajadores y de avanzar con lo que definió como una “privatización amañada” del estacionamiento medido.

Lejos de bajar el tono, el dirigente social sumó una lectura política más amplia y apuntó contra la interna del peronismo. Aunque dijo no sentirse parte de las disputas entre La Cámpora y otros sectores, cuestionó con dureza lo que consideró un cierre del diálogo social en un contexto de crisis. También denunció la detención de una trabajadora de prensa durante los incidentes y exigió su liberación inmediata.
 A través de su cuenta de X, Grabois sentenció: “Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Concejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido. Aclaro que la interna entre La Cámpora y el MDF me la paso por las bolas, pero cuando la soberbia política deriva en la clausura del diálogo social en un contexto de hambruna se cruza una línea roja: pegarle a los laburantes dos días antes de navidad es de garca lo haga quien lo haga. Además de reprimir a los manifestantes, detuvieron a Amanda que estaba haciendo la cobertura de prensa. Exigimos su libertad.

Esperemos que estos compañeros gobernantes reflexionen: la posición en una estructura no le da patente de corso a nadie para abusar del poder. Es inevitable que cuando la miseria campea haya conflictos locales y provinciales. Espero que este abordaje represivo y cruel no se haga costumbre”.

Desde las organizaciones sociales, la UTEP sostuvo que el operativo se desplegó mientras los trabajadores de la economía popular intentaban ser escuchados antes de la votación de la ordenanza. En un comunicado, denunciaron violencia policial y acusaron al municipio de proteger el negocio de una empresa privada, al tiempo que reclamaron la liberación de los detenidos y el cese de la represión.

Se picó en Quilmes: incidentes con trapitos y fuerte cruce entre Grabois y Mayra Mendoza

La respuesta de Mayra Mendoza no tardó en llegar y fue igual de contundente. En un audio que circuló en las últimas horas por Infobae, la jefa comunal rechazó las acusaciones y le habló directamente a Grabois. Lo acusó de faltar el respeto, de fomentar la violencia y defendió su política de ordenamiento, que vinculó con otras decisiones de su gestión, como la erradicación de la tracción a sangre y la reorganización de los recolectores urbanos.

“Yo no voy a caer en la psicopateada que estás intentando hacer”, sentenció Mayra y añadió: “No se quién te crees que sos, porque lo que estás representando es lo que justamente no se necesita en la comunidad, que es fomentar la violencia cuando se ofrece orden y poder tener un trabajo formal. Lo mismo pasó con la tracción a sangre”.

En el audio que publicó Infobae, Mendoza sentenció: “Yo no se, Juan, desde qué lugar y desde qué posición te crees que estás vos sobre el resto para tratarnos así. A mi me eligieron mis vecinos de Quilmes para poder ordenar este municipio. Lo que ustedes están haciendo, hasta lastimar a una vecina que estaba realizando un trámite, no lo voy a permitir”.

Allí se refirió a la posición de Juan Grabois en la interna del peronismo: “Me cuesta creer que los dos tenemos los mismos intereses y respondemos a la misma conducción. A veces dudo de cuál es tu conducción, Juan Grabois, y qué es lo que verdaderamente representas.” 

El episodio dejó algo más que un debate sobre trapitos y estacionamiento medido. Volvió a exponer las tensiones internas del universo kirchnerista y del entramado de organizaciones sociales, en un escenario de creciente conflictividad territorial. Mientras el municipio insiste en la necesidad de regular y formalizar, desde el MTE y otros espacios denuncian criminalización y falta de diálogo.

 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

CARA A CARA

Aguinaldo pago, paritarias en enero: Kicillof recibió a los gremios sin negociaciones

El gobierno bonaerense recibió nuevamente a los gremios estatales que pedían una actualización salarial. Bianco dijo que la reunión fue “informativa” y no habrá nuevos aumentos hasta enero. "La paritaria 2025 sigue abierta", señalaron desde el Ejecutivo.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Aguinaldo pago, paritarias en enero: Kicillof recibió a los gremios sin negociaciones

Los intendentes tiran de la cuerda

Kicillof evita la pelea, pero su espacio exige control político del PJ

Se picó en Quilmes: incidentes con trapitos y fuerte cruce entre Grabois y Mayra Mendoza

La Provincia oficializó aumento en la VTV: cómo queda la tarifa

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET