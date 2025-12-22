Se picó en Quilmes: incidentes con trapitos y fuerte cruce entre Grabois y Mayra Mendoza

CARA A CARA
🤡 MAYRA MENDOZA QUIERE COBRAR EL ESTACIONAMIENTO Y ESTALLA QUILMES— BREAK POINT (@BreakPointMP) December 22, 2025
🎙️ Prometió blanquear a los trapitos, no cumplió y ahora le protestan y rompen el municipio por mentirosa! pic.twitter.com/85G9hxS9az
A través de su cuenta de X, Grabois sentenció: “Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Concejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido. Aclaro que la interna entre La Cámpora y el MDF me la paso por las bolas, pero cuando la soberbia política deriva en la clausura del diálogo social en un contexto de hambruna se cruza una línea roja: pegarle a los laburantes dos días antes de navidad es de garca lo haga quien lo haga. Además de reprimir a los manifestantes, detuvieron a Amanda que estaba haciendo la cobertura de prensa. Exigimos su libertad.
