Tras su absolución, Dani Alves regresaría al fútbol profesional en Portugal

El deportista Dany Alvez es un jugador con una trayectoria certera que recorrió varios clubes. Hoy, a sus 42 años, estaría cerrando una negociación para adquirir acciones del Sporting Clube São João de Ver.



Sin embargo, esto no es todo, el hombre quiere regresar a jugar para competir en el tramo final de la temporada, desde enero a junio del año próximo. De esta manera, busca despedirle del deporte de una forma prolija, y sueña con dejar atrás los procesos judiciales que lo apartaron del deporte.



Vale mencionar que este hombre fue denunciado por abuso sexual en el viejo continente, fue llevado a juicio y condenado a cuatro años y medio de prisión. Sin embargo, en una apelación, logró la libertad y debió pagar un millón de dólares para recuperar la libertad.



En la actualidad, el hombre está abocado al trabajo como predicador en una iglesia. Asimismo prestó algunas tareas como agente y entrenador de fútbol.



La operación para adquirir las acciones se encuentra en su fase final.