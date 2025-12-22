Apps
INESPERADO

Tras su absolución, Dani Alves regresaría al fútbol profesional en Portugal

El deportista brasileño de 42 años planea firmar como jugador en São João de Ver, un club de tercera división portuguesa

El deportista Dany Alvez es un jugador con una trayectoria certera que recorrió varios clubes. Hoy, a sus 42 años, estaría cerrando una negociación para adquirir acciones del Sporting Clube São João de Ver.  

Sin embargo, esto no es todo, el hombre quiere regresar a jugar para competir en el tramo final de la temporada, desde enero a junio del año próximo. De esta manera, busca despedirle del deporte de una forma prolija, y sueña con dejar atrás los procesos judiciales que lo apartaron del deporte.

Vale mencionar que este hombre fue denunciado por abuso sexual en el viejo continente, fue llevado a juicio y condenado a cuatro años y medio de prisión. Sin embargo, en una apelación, logró la libertad y debió pagar un millón de dólares para recuperar la libertad.

En la actualidad, el hombre está abocado al trabajo como predicador en una iglesia. Asimismo prestó algunas tareas como agente y entrenador de fútbol. 

La operación para adquirir las acciones se encuentra en su fase final.

