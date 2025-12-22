Apps
SEGURIDAD VIAL

Transporte aumenta controles en las rutas con operativos de alcohol Cero, cinturón y celular

Tras el lanzamiento del Operativo Sol, el Ministerio de Transporte bonaerense que conduce Martín Marinucci desplegó controles nocturnos en rutas y autopistas bonaerenses. Hubo alcoholemias de hasta 1,90 g/l y decenas de licencias retenidas.

En el marco del Operativo de Sol a Sol presentado la semana pasada en el distrito de Mar Chiquita, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires intensificó los controles nocturnos de alcoholemia y seguridad vial en rutas turísticas y accesos metropolitanos, con operativos realizados durante la madrugada del sábado y domingo.

Las acciones se desarrollaron en el Corredor Atlántico y en la Autopista Buenos Aires–La Plata, donde se controlaron más de 1.700 vehículos, se retuvieron cerca de 50 licencias de conducir y se registraron alcoholemias positivas de hasta 1,90 gramos por litro de sangre.

Días atrás, tras participar del lanzamiento del Operativo Sol junto al gobernador Axel Kicillof, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, había anticipado un fuerte despliegue territorial con más controles, equipamiento y tecnología para reforzar la prevención vial y la asistencia ante siniestros.



“Es un operativo dinámico, con más herramientas tecnológicas y más vehículos para brindar asistencia ante cualquier hecho de tránsito”, sostuvo Marinucci.

En ese sentido, el Ministro recordó la vigencia de la Ley de Alcohol Cero al Volante y las campañas “Siempre Casco” y “Un Click que Salva”, y fue enfático: “Vamos a tener personal de fiscalización en las rutas para cuidar la vida de cada bonaerense y garantizar viajes seguros durante todo el verano”, afirmó.

Durante uno de los controles realizados en la madrugada del sábado un conductor que arrojó 1,21 g/l intentó justificar el resultado alegando haber ingerido vinagre, explicación que fue descartada por los equipos técnicos.

Desde la cartera de Transporte remarcaron que los controles continuarán de manera sostenida durante toda la temporada, con foco en alcohol al volante, uso del celular y cinturón de seguridad, las principales causas de siniestros viales graves.
 

