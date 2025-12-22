Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de diciembre de 2025 SEGURIDAD VIAL

Transporte aumenta controles en las rutas con operativos de alcohol Cero, cinturón y celular

Tras el lanzamiento del Operativo Sol, el Ministerio de Transporte bonaerense que conduce Martín Marinucci desplegó controles nocturnos en rutas y autopistas bonaerenses. Hubo alcoholemias de hasta 1,90 g/l y decenas de licencias retenidas.

Compartir