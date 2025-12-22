Apps
Lunes, 22 diciembre 2025
22 de diciembre de 2025
DRAMATICO

Escándalo en Palermo Chico: un empresario fue acusado de abusar sexualmente de nueve compañeros de sus hijos

Marcelo Porcel enfrenta imputaciones por corrupción de menores y producción de pornografía infantil. Los menores declararon en Cámara Gesell. Además, las autoridades hallaron fotos y videos comprometedores

El empresario Marcelo Porcel, referente de Argencard y concesionario de centros comerciales internacionales, es investigado por presuntos abusos sexuales a compañeros de sus hijos, estudiantes de un colegio muy prestigioso de Palermo Chico. 

Según la investigación policial, los hechos habrían ocurrido en una vivienda de Puerto Madero y en las oficinas gerenciales propiedad del sospechoso. Allí, y según los testimonios de las víctimas, fueron víctimas de tocamientos indebidos, masajes con crema mentolada, suministro de alcohol, incentivos para apuestas en línea, sesiones de fotos y videos íntimos. 

Los adolescentes tenían 14 años en el momento de los hechos. Además relataron a través de una cámara gesell que sufrieron manoseos que sucedían luego de reuniones o partidos de fútbol. También se les ofrecía dinero y alcohol a cambio. 

Además se filtró una foto de los menores en la ducha y videos de chicos en ropa interior. Por otro lado, el hombre que se hacía llamar El capitán tenía un grupo de WhatsApp con los menores. 

La causa acumula denuncias de corrupción de menores y abuso. Ahora, el hombre tiene  prohibición de acercamiento a 300 metros de las víctimas, y del club GEBA. Por otro lado, el colegio desvinculó a los hijos de la escrófula y activó protocolos de protección. 

