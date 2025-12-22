22 de diciembre de 2025
DESPEDIDA
La UOCRA Seccional La Plata cerró el año con una fiesta para todos sus afiliados, solidaridad y respaldo a Iván Tobar
Con una gran convocatoria, la UOCRA Seccional La Plata realizó su fiesta de fin de año en un clima de unidad, militancia y solidaridad.
Con una masiva convocatoria, la UOCRA Seccional La Plata realizó el 19 de diciembre su fiesta de fin de año en un clima de unidad, militancia y solidaridad. El eje del encuentro fue la llamada telefónica de Iván Tobar desde la cárcel, con un mensaje político directo a los trabajadores. Del acto participaron referentes gremiales y el secretario de Seguridad de la Municipalidad de La Plata, Diego Pepe.
La UOCRA Seccional La Plata despidió el año con una jornada que combinó celebración, organización y un fuerte contenido político. Trabajadores de la construcción, afiliados y sus familias participaron de un encuentro que funcionó como una clara demostración de respaldo a la conducción gremial y, en especial, a Iván Tobar.
El momento central del evento se vivió con la llamada telefónica de Iván Tobar desde la cárcel, que marcó el pulso político de la jornada. En su mensaje, dirigido a toda la militancia, llamó a sostener la unidad y la organización del gremio.
“No aflojen, sigan unidos y organizados. La UOCRA es de los trabajadores y nadie la va a quebrar”, expresó Iván Tobar, despertando aplausos y muestras de apoyo de los presentes. También agradeció el acompañamiento permanente y remarcó que el proyecto gremial continúa firme pese a las dificultades personales y judiciales que atraviesa.
Durante el acto tomaron la palabra los referentes que hoy sostienen la conducción de la seccional. Cynthia Álamo, referente de Mujeres UOCRA La Plata, destacó el rol social del gremio y afirmó que “la UOCRA está presente no solo en las obras, sino también en los barrios y en cada familia trabajadora”.
Por su parte, Franco Valdez, referente de Hombres UOCRA La Plata, subrayó la continuidad política y organizativa del espacio mientras Iván Tobar no se encuentra al frente de la seccional: “Este gremio no se detiene, seguimos trabajando con orden, unidad y lealtad al proyecto”.
Desde la juventud, Iván Alincastro, referente de Juventud UOCRA La Plata, remarcó el compromiso de las nuevas generaciones y sostuvo que “los jóvenes somos parte activa de esta construcción y vamos a defender la UOCRA en cada lugar”.
El encuentro contó además con la presencia del secretario de Seguridad de la Municipalidad de La Plata, Diego Pepe, quien acompañó la actividad y mantuvo diálogo con dirigentes y trabajadores, en una señal de articulación institucional en un contexto complejo.
En el marco de la jornada, la UOCRA Seccional La Plata llevó adelante una importante acción solidaria. Se sortearon bicicletas entre los trabajadores afiliados, además de un lechón y cajas navideñas. Asimismo, se entregaron 5.000 bolsas de alimentos, con provisiones para dos semanas, destinadas a trabajadores desocupados, junto con 1.500 pollos, reforzando el acompañamiento social del gremio en un contexto económico adverso.
La fiesta de fin de año de la UOCRA La Plata dejó un mensaje político claro: respaldo a Iván Tobar, conducción activa, unidad interna y una militancia que se mantiene organizada y solidaria de cara al próximo año.