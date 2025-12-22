22 de diciembre de 2025
ROSCA Y MAS
Kicillof evita la pelea, pero su espacio exige control político del PJ
El Movimiento Derecho al Futuro promueve la unidad partidaria, aunque condicionada al respaldo al Gobernador y a su proyección nacional.
El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, se consolida como una estructura política amplia y flexible, pensada más como un ámbito de confluencia que como un partido formal. Desde el propio kicillofismo descartan, al menos en el corto plazo, avanzar en la conformación de un sello propio y remarcan que se trata de “un movimiento”, una definición que el mandatario provincial repite de manera sistemática.
En ese marco, fuentes del espacio explicaron que, ante la eventual necesidad de utilizar una herramienta electoral, el MDF podría recurrir a alguno de los partidos que ya lo integran, como el Frente Grande, sin necesidad de crear una nueva estructura orgánica. La estrategia, subrayan, se diferencia de experiencias como la del Frente Renovador y no busca reemplazar al Partido Justicialista, cuyo peso territorial y simbólico es reconocido dentro del esquema político del gobernador.
Mientras tanto, Kicillof evita involucrarse en disputas internas por el control del PJ o en debates prematuros sobre su sucesión en la Provincia. “Que florezcan mil flores”, graficó un integrante del Gabinete provincial, al describir una dinámica que alienta a distintos dirigentes a recorrer el territorio bonaerense, con la idea de que finalmente se imponga quien mejor mida electoralmente. La referencia remite a la estrategia utilizada por Cristina Fernández de Kirchner en 2019, cuando habilitó múltiples recorridos antes de ungir a Kicillof como candidato.
En paralelo, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, planteó que el objetivo del kicillofismo es avanzar hacia una conducción unificada del Partido Justicialista bonaerense, aunque aclaró que existen “cuestiones innegociables”. Entre ellas, señaló de manera explícita el respaldo político al gobernador como condición central para cualquier acuerdo de unidad.
“Nosotros queremos un partido que respalde al Gobernador”, afirmó Larroque durante el encuentro del MDF realizado el viernes en Malvinas Argentinas. El dirigente, referente de La Patria es el Otro, sostuvo que ese apoyo resulta clave en un contexto nacional delicado y de cara a una nueva etapa de debate político, que incluye la necesidad de “ponerle un límite” al gobierno de Javier Milei y construir una alternativa con vistas a 2027. “Es lo lógico y natural; es lo que ocurre en cualquier provincia”, concluyó.