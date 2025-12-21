21 de diciembre de 2025
CUESTIONAMIENTOS
Exportaciones récord, pero alerta por el retroceso de la industria bonaerense
El ministro sostuvo que Buenos Aires explica más de un tercio de las divisas del país, pero alertó por la baja de las manufacturas.
El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, afirmó que la Provincia continúa siendo el principal aporte de divisas del país y advirtió sobre la caída en la participación de las manufacturas industriales dentro del esquema exportador. Lo hizo a través de una serie de publicaciones en redes sociales, en las que volvió a marcar diferencias con la política económica nacional.
Según los datos difundidos por el funcionario, entre enero y octubre la provincia generó más de USD 25.900 millones en exportaciones, lo que representa el 36,2% del total nacional. Solo en octubre, las ventas externas bonaerenses alcanzaron los USD 2.948 millones.
López detalló además que Brasil fue el principal destino de las exportaciones provinciales en ese período, con el 24,7%, seguido por China (10,4%), Chile (5%) e India (4,8%). De acuerdo al ministro, esos mercados explicaron gran parte del incremento de las exportaciones nacionales.
Sin embargo, el titular de Economía bonaerense expresó preocupación por la menor incidencia de las manufacturas industriales, un rubro que consideró central para la complejidad productiva y el desarrollo económico de la Provincia. En ese sentido, señaló que más de la mitad de las divisas que ingresan por exportaciones bonaerenses provienen de ese sector.
En sus mensajes, López cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional y sostuvo que “ignorar a la Provincia de Buenos Aires y desguazar la industria” implica un riesgo para el desarrollo del país, en línea con la postura del gobernador Axel Kicillof frente a las políticas impulsadas por la administración de Javier Milei.