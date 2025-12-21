21 de diciembre de 2025
CONFLICTO
En pie de guerra: guardavidas de Villa Gesell cuestionan la política municipal de seguridad en playa
Denunciaron recortes, maltrato y falta de explicaciones por parte del Ejecutivo local.
La Unión de Guardavidas de Villa Gesell difundió un duro comunicado en el que denunció falta de diálogo por parte del Ejecutivo municipal y cuestionó recortes en materia de seguridad en playa y puestos de trabajo.
Según señalaron desde el gremio, representantes de los trabajadores se presentaron en la Municipalidad para intentar mantener una reunión con autoridades locales, pero afirmaron que fueron recibidos por un cordón policial con fuerzas de choque, en el marco de un reclamo que calificaron como pacífico. En ese contexto, advirtieron que la reducción de recursos en seguridad pone en riesgo tanto la vida de los guardavidas como la de los veraneantes.
En el texto, los guardavidas apuntaron directamente contra el intendente Gustavo Barrera, a quien reclamaron explicaciones públicas por los recortes presupuestarios y laborales. Además, manifestaron su malestar por lo que describieron como una actitud de desidia y falta de respuesta del gobierno municipal frente a los reclamos del sector.
Desde la organización sindical indicaron que, mientras presentaban un expediente administrativo para ser escuchados, se desplegó un operativo de seguridad en el ingreso al municipio. “Para la política sí hay seguridad”, expresaron en el comunicado, en el que también denunciaron maltrato y falta de atención a las demandas laborales.
El pronunciamiento fue firmado por la Comisión Directiva de la Unión de Guardavidas de Villa Gesell y se suma a un conflicto que mantiene en tensión la relación entre el gremio y el Ejecutivo local en plena temporada de verano.