Preocupación y respaldo político tras la cirugía de Cristina Kirchner

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue internada de urgencia este sábado 20 de diciembre en el Sanatorio Otamendi tras presentar fuertes dolores abdominales. Luego de realizarle los estudios correspondientes, los médicos determinaron que debía ser intervenida quirúrgicamente y fue operada mediante laparoscopía por un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada.

Según el parte médico oficial, firmado por la doctora Marisa Lanfranconi, la cirugía se desarrolló sin inconvenientes y la exmandataria evolucionaba favorablemente, sin complicaciones postoperatorias. La mención de una peritonitis localizada indica que el proceso infeccioso no se expandió, lo que reduce el riesgo de un cuadro más grave y permite prever una recuperación controlada.





El traslado al sanatorio se realizó con la correspondiente autorización judicial, ya que Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111. Previamente, médicos habían acudido a su domicilio para una primera evaluación y definieron la necesidad de una atención más exhaustiva en un centro de salud, tal como informó su abogado Gregorio Dalbón a través de las redes sociales.

Durante la internación, varios dirigentes del peronismo se acercaron al Sanatorio Otamendi para interiorizarse sobre su estado de salud, entre ellos la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. En las inmediaciones del centro médico también se congregaron militantes y seguidores que expresaron su apoyo a la expresidenta, quien continúa activa en redes sociales pese a cumplir una condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.