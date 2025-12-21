21 de diciembre de 2025
ECONOMIA
Lidiar con Nación para conseguir los permisos de endeudamiento
Con el Presupuesto aprobado, la Provincia gana aire financiero, pero el acceso al endeudamiento queda atado al visto bueno de Nación, en medio de una negociación política que vuelve a tensar la relación entre Axel Kicillof y Javier Milei.
El Gobernador consiguió en la Legislatura la aprobación del Presupuesto, la Ley Impositiva y el Endeudamiento. Un aire económico que lo llevaría a no tener sobresaltos, incluso hasta el final de su gestión. El permiso para endeudarse por hasta US$ 3.685 millones incluye endeudamiento para la administración central, AUBASA y Buenos Aires Energía, y la emisión de Letras del Tesoro. Excepto estas últimas, que el Ejecutivo esperaba con ansiedad, el resto necesita el visto bueno del Gobierno nacional, y Javier Milei se muestra duro al respecto.
La guerra dialéctica ya empezó y desde la Casa Rosada avisan que no habrá autorizaciones más allá de las que se utilicen para pagar vencimientos de deuda, que en 2026 son US$ 1.045 millones. Más allá de las advertencias libertarias, en la Provincia confían en que habrá más permisos, y si no los hay puede volverse un boomerang para Milei porque lo que faltarán serán obras de infraestructura. Además, aseguran que no debiera haber trabas para las deudas pedidas por las empresas AUBASA y Buenos Aires Energía.
En el Gobierno bonaerense también aseveran que no es cierto que haya incumplido la Provincia con la Ley de Responsabilidad Fiscal como denuncia Luis Caputo. “A la Ciudad de Buenos Aires, a Córdoba y a Santa Fe, se les dieron y tienen un crecimiento del gasto más grande que nosotros”, rematan.
A calle 6 han llegado versiones de que funcionarios nacionales dicen por lo bajo que ciertos endeudamientos para obras obtendrán el permiso. Será una cuestión de negociación política manejada por ambos lados, con la estrategia del tero, que pone los huevos en un lado y grita en otro.