20 de diciembre de 2025
INFRAESTRUCTURA
Kicillof licitará una obra clave para el interior, pero pidió que Milei “haga su parte”
El gobernador bonaerense encabezó un acto para presentar el Operativo de Sol a Sol y anunció la licitación de una obra de infraestructura clave para evitar inundaciones
En el marco del lanzamiento de la temporada de verano y del Operativo de Sol a Sol 2025/26, el gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a poner sobre la mesa uno de los reclamos históricos de la provincia de Buenos Aires: la continuidad de las obras en el Río Salado.
Desde Mar Chiquita, junto a intendentes y funcionarios del gabinete, el mandatario bonaerense anunció que el Ejecutivo provincial avanzará con una nueva licitación para el dragado, una iniciativa largamente demorada por trabas del Gobierno nacional.
El acto se desarrolló junto a integrantes clave del gabinete provincial, entre ellos los ministros Javier Alonso (Seguridad), Augusto Costa (Producción), Nicolás Kreplak (Salud) y Martín Marinucci (Transporte), además del intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzki. Aunque el eje de la presentación fue el despliegue del operativo de seguridad, salud y transporte para la temporada estival, Kicillof aprovechó el escenario para enviar un mensaje directo a la Casa Rosada.
“El año que viene vamos a largar la primera licitación que no pudimos sacar antes por culpa del Gobierno nacional”, lanzó el gobernador. En ese sentido, denunció que desde Nación no solo se frenaron autorizaciones, sino que además se paralizó un tramo de una de las obras más importantes para el interior bonaerense, como es el dragado del Salado.
Según precisó, la licitación para la próxima etapa de los trabajos se publicará a comienzos del año que viene y demandará una inversión de 130 millones de euros. Kicillof remarcó que la provincia ya cumplió con su parte y reclamó que el Ejecutivo nacional haga lo propio para evitar que continúen las inundaciones que afectan a vastas zonas productivas.
“Hemos seguido y terminado lo que nos correspondía. Milei hace la tuya, que se sigue inundando nuestra Provincia”, disparó el mandatario, en una frase que rápidamente resonó en clave política y profundizó la tensión entre La Plata y la Casa Rosada.
El gobernador también contrastó la política de obras de su gestión con la del Gobierno nacional. Mientras Nación mantiene paralizadas más de mil obras en territorio bonaerense, Kicillof aseguró que la Provincia continúa avanzando con proyectos que apuntan a mejorar la conectividad, la producción y la calidad de vida de los y las bonaerenses.
Sobre el cierre, dejó en claro que la obra pública seguirá siendo un eje central de su gestión. “Nunca nos van a ver de brazos cruzados”, afirmó, y subrayó que el Estado provincial va a seguir invirtiendo para que la población pueda vivir mejor y afrontar con mayor previsibilidad los desafíos climáticos y productivos que impactan en la región.