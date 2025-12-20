20 de diciembre de 2025
FISCAL IMPOSITIVA
Un municipio del interior impulsó la “mayor reducción de tasas de su historia”
Un distrito de la Séptima presentó su ordenanza fiscal e impositiva donde se estima una reducción de diez impuestos locales.
En la recta final del año se debaten, al igual que en el Congreso y la Legislatura, los presupuestos y ordenanzas fiscal e impositiva en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Un municipio bonaerense sacó chapa de que encara la reducción impositiva “más grande de su historia”.
Se trata del municipio de Veinticinco de Mayo, comandado por Ramiro Egüen. El ejecutivo presentó el Presupuesto 2026 y una ordenanza fiscal e impositiva donde se quieren reducir más de diez tributos. Según indicó Séptima Sección, el Presupuesto municipal supera los 39 mil millones de pesos. Desde el distrito gobernador por Egüen destacaron que “es un paso histórico hacia un Estado más ordenado, previsible y cercano a los vecinos”.
“El Departamento Ejecutivo elevó al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que propone la eliminación de más de diez tasas municipales, constituyendo la reducción impositiva más importante de la historia reciente del distrito”, agregaron desde el distrito de la Séptima.
También desde el municipio destacaron que “se trata de una decisión estratégica que apunta a simplificar el sistema, reducir la burocracia y aliviar de manera concreta la carga sobre emprendedores, comerciantes, productores rurales, prestadores turísticos y vecinos en general”.
El proyecto prevé la baja total de tributos que, con el paso del tiempo, habían perdido sentido operativo y solo generaban trámites, costos y demoras. Entre ellos se encuentran las tasas de Habilitación de Comercios e Industrias, Inspección de Seguridad e Higiene, Habilitación Turística Municipal, Inspección de Alojamientos Temporarios, Inspección Veterinaria, Control de Marcas y Señales, Servicios Especiales de Limpieza e Higiene, Publicidad y Propaganda, entre otras cargas históricas.
“Esta medida no solo implica un alivio fiscal inmediato, sino también una señal clara de orden y previsibilidad. El proyecto ratifica además el esquema de actualización trimestral de los tributos vigentes, garantizando estabilidad normativa, seguridad jurídica y reglas claras para quienes invierten y trabajan en 25 de Mayo”, afirmaron desde la comuna.