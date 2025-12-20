20 de diciembre de 2025
¿LLEGAN A UN ACUERDO?
Cómo sería el cronograma para la renovación de autoridades en el PJ Bonaerense
La Carta Orgánica del Partido Justicialista establece los plazos para el llamado a elección, la presentación de las listas y cómo sería la distribución de cargos.
La reunión del Consejo del PJ Bonaerense dejó como conclusiones que el 15 de marzo fue la fecha elegida para la renovación de autoridades partidarias. También se acordó la inclusión de dos apoderados que responden al gobernador Axel Kicillof.
Tras varias horas de debates, cristinistas y kicillofistas cerraron el encuentro en Malvinas Argentinas con buena predisposición de conformar una lista de unidad. También realizaron un homenaje al exintendente de Berazategui Juan José Mussi y escucharon planteos contra la reforma laboral de Cristian Jerónimo.
Luego de la reunión del consejo del PJ, desde todas las tribus del peronismo bonaerense salieron con buenos ánimos para poder negociar una lista de unidad. Pese a los buenos augurios de cada uno de los espacios, la opción de una elección para definir al próximo mandamás del PJ Bonaerense sigue latente.
De acuerdo a su carta orgánica, el proceso electoral se activa con una convocatoria formal a elecciones que debe realizarse con al menos 60 días de anticipación a la fecha establecida. A partir de la convocatoria a la elección, la Junta Electoral Partidaria es la encargada de dictar el reglamento electoral conforme a la legislación vigente y de controlar todo el desarrollo del proceso.
Otro de los datos clave es que la normativa establece que solo podrán ser candidatos quienes acrediten al menos dos años de antigüedad como afiliados y no tengan impedimentos legales.
Uno de los puntos fundamentales del cronograma aparece en la oficialización de listas. Si para un cargo partidario se presenta una sola lista, el proceso puede resolverse sin votación: alcanza con la proclamación pública de los candidatos.
No obstante, esa nómina debe exhibirse durante 48 horas en la página web del partido provincial, período en el cual los afiliados pueden presentar impugnaciones. La Junta Electoral dispone luego de otras 48 horas para resolverlas.
En caso de competencia, el acto electoral se realiza con voto directo y secreto de los afiliados incluidos en el padrón correspondiente. La Carta Orgánica prevé distintos niveles de elección: autoridades de unidades básicas, consejos de partido distritales, el presidente del PJ bonaerense —electo por distrito único provincial—, los consejeros provinciales por sección electoral y los congresales provinciales por distrito municipal.
El sistema de distribución de cargos también está claramente definido. La lista más votada se queda con el 75% de los cargos y la minoría con el 25%, siempre que supere el umbral del 25% de los votos válidos. Esa representación minoritaria se incorpora en los últimos lugares de cada categoría, garantizando, además, la paridad de género según la legislación nacional.