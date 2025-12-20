Volver | La Tecla Municipios 20 de diciembre de 2025 SEGURIDAD

Pringles: Matzkin pidió sumar al policía echado en Coronel Suárez por el control de alcoholemia

El intendente Lisandro Matzkin formalizó un reclamo ante el Ministerio de Seguridad para reforzar una fuerza que considera al límite, en medio de la polémica por la remoción de un oficial luego de un operativo de alcoholemia en una fiesta tradicional.

