20 de diciembre de 2025
SEGURIDAD
Pringles: Matzkin pidió sumar al policía echado en Coronel Suárez por el control de alcoholemia
El intendente Lisandro Matzkin formalizó un reclamo ante el Ministerio de Seguridad para reforzar una fuerza que considera al límite, en medio de la polémica por la remoción de un oficial luego de un operativo de alcoholemia en una fiesta tradicional.
El intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, volvió a poner sobre la mesa la crítica situación de la seguridad en su distrito y aprovechó un conflicto ajeno para intentar reforzar su estructura policial. En las últimas horas, elevó un pedido formal al Ministerio de Seguridad bonaerense para que un oficial que presta servicios en Coronel Suárez sea trasladado a su municipio, tras conocerse que había sido apartado luego de un operativo de alcoholemia.
Según explicó el jefe comunal, la iniciativa surgió luego de tomar conocimiento de que su par suarense, Ricardo Moccero, había solicitado la desafectación de un efectivo de la fuerza. Frente a ese escenario, Matzkin no dudó en marcar la diferencia entre ambos distritos y resumió su postura con una frase directa: “Si otro no lo quiere, a nosotros nos viene bien”.
El planteo del intendente de Pringles se apoya en números que describen un déficit estructural. El Comando de Prevención Rural debe cubrir unas 525.000 hectáreas, equivalentes a 5.250 kilómetros cuadrados, con apenas tres efectivos por turno para patrullar las zonas rurales. A eso se suman cerca de 1.500 kilómetros de caminos rurales, que con la dotación actual ni siquiera permiten completar dos camionetas por guardia.
La situación tampoco mejora en el ejido urbano. La ciudad cabecera cuenta con unos 25.000 habitantes y alrededor de 900 manzanas, donde en determinados momentos de la semana hay solo seis policías disponibles para tareas de calle. Para Matzkin, esa cifra resulta claramente insuficiente para garantizar una presencia preventiva acorde a las necesidades de los vecinos.
Si bien reconoció que en ocasiones llegan refuerzos desde Bahía Blanca, como los grupos especiales de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), el intendente fue claro al señalar que se trata de soluciones pasajeras. En ese marco, valoró la articulación con el subsecretario de Seguridad con asiento en Bahía Blanca, Federico Montero, pero insistió en que el distrito necesita personal permanente que conozca el territorio y pueda sostener un trabajo continuo.
El pedido puntual fue canalizado mediante una nota dirigida al comisario general Gonzalo Bezos, superintendente de Seguridad Interior Sur. Allí, Matzkin solicitó autorizar el traslado del oficial principal Martín César Guevara, actualmente en funciones en Coronel Suárez, a la Comisaría Comunal de Coronel Pringles, con el objetivo de fortalecer la conducción y la operatividad local ante la falta de oficiales superiores.
El trasfondo del reclamo está atravesado por la controversia que se desató en Coronel Suárez tras un control de alcoholemia realizado a la salida de una jineteada. El operativo, llevado adelante el domingo 7 de diciembre luego de la 1ª Fiesta de los Basteros en el pueblo Santa María, generó demoras y malestar entre los asistentes, lo que derivó en una fuerte reacción política.
Días después, el intendente Moccero avaló los reclamos de vecinos y solicitó la remoción del teniente Guevara, responsable de la Comisaría de Pueblo San José. Incluso calificó el control como “ridículo” y cuestionó la Ley de Alcohol Cero, al sostener que en ese tipo de eventos “los gauchos no van a tomar Coca Cola ni jugo de naranja”, una frase que despertó repudio y reavivó el debate sobre la injerencia política en las fuerzas de seguridad.
La polémica escaló cuando familiares de víctimas de siniestros viales nucleados en la fundación Estrellas Amarillas denunciaron públicamente al intendente suarense por abuso de autoridad. En una presentación dirigida a la Subsecretaría de Fiscalización y Control Policial del Interior, reclamaron que no se sancione a efectivos que actuaron en el marco de la ley vigente y defendieron la aplicación estricta de la normativa de Alcohol Cero.