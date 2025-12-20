Apps
20 diciembre 2025
20 de diciembre de 2025
INCREIBLE

Tendencias tecnológicas que dominarán en 2026: de la IA física a la ciberseguridad preventiva

Se marcará un punto de inflexión en la transformación digital, impulsada por avances en inteligencia artificial, y resiliencia empresarial

El 2026 será un año clave para la industria tecnológica global, con énfasis en tendencias que refuerzan la eficiencia y la confianza digital. Las más destacadas incluyen plataformas de desarrollo nativas de IA, que facilitan la creación de software complejo mediante lenguaje natural y modelos generativos, permitiendo a equipos pequeños desarrollar aplicaciones de alta precisión en menos tiempo.

Otro avance importante son las plataformas de supercomputación de IA, infraestructuras de gran escala diseñadas para entrenar algoritmos avanzados, impulsando nuevos productos y automatizando tareas rutinarias.

Los sistemas multiagente promueven la colaboración entre agentes de software, aplicaciones y humanos, mejorando la toma de decisiones en sectores como finanzas y logística. Además, los modelos de lenguaje específicos de dominio ofrecen IA especializada en sectores verticales para mayor precisión y cumplimiento normativo.

La IA física representa la integración de robots y dispositivos inteligentes en el mundo real, automatizando procesos en salud, transporte y mantenimiento predictivo.

En materia de seguridad, la ciberseguridad preventiva utiliza IA para anticipar y neutralizar amenazas antes de que ocurran, mediante análisis proactivo. La procedencia digital permite la verificación de autenticidad de datos y contenidos para combatir deepfakes y falsificaciones, mientras que la geopatriación implica el traslado de datos a infraestructuras locales por razones de soberanía y cumplimiento regulatorio.

Estas tendencias anticipan un futuro donde la confianza, la interoperabilidad y la eficiencia definirán el éxito empresarial en la próxima década.

