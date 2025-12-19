Apps
EN MALVINAS ARGENTINAS

Consejo del PJ: qué se definió respecto a los apoderados y afiliaciones

Con la fecha definida para el recambio de autoridades, el peronismo bonaerense definió otras cuestiones importantes. Incluyeron dos apoderados que responden al kicillofismo y pedirán prórroga a la justicia para sumar nuevos afiliados

Tras varias horas de discusiones entre La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), se reunió el consejo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires en Malvinas Argentinas, donde definieron que el recambio de autoridades será el próximo 15 de marzo del 2026.

Además de realizar un homenaje a Juan José Mussi y escuchar al cosecretario de la CGT, Cristian Jerónimo, sobre la reforma laboral. Se definieron algunas cuestiones importantes relacionadas a la inclusión de nuevos apoderados y sumar más afiliados de cara a la fecha del recambio de autoridades. 

Uno de los puntos importantes fue la inclusión de nuevos apoderados al Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Previo a la reunión del consejo partidario, los apoderados eran cuatro: Eduardo López Wesselhoefft, Facundo Tignanelli, Patricia García Blanco y Ulises "Coco" Giménez. 

Tras varios debates, terminó definiéndose la inclusión de dos nuevos apoderados que responden directamente al gobernador bonaerense Axel Kicillof para que tenga mayor participación entre los apoderados, estamos hablando de Mariano Rios Ordoñez y María Sol Berriel.

Mariano Ríos Ordoñez se desempeña como Jefe de Gabinete de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, presidida por Verónica Magario. Por su parte, María Sol Berriel, que es subsecretaria de Legal y Técnica de la provincia de Buenos Aires y responde directamente a Agustina Vila, quien se desempeña como secretaria general de la provincia de Buenos Aires.

Una de las versiones que circuló en Malvinas Argentinas fue la inclusión de Agustina Vila (quien estuvo en la reunión pese a no ser consejera del Partido) como apoderada del PJ Bonaerense en lugar de María Sol Berriel. Pero debieron dar marcha atrás porque tanto Vila como Berriel no están afiliadas al partido a nivel provincial. Esta situación generó una serie de chicanas del cristinismo, pero es una cuestión que puede resolverse fácilmente.

Con respecto a los padrones y los afiliados, un importante intendente del Conurbano bonaerense le aseguró a La Tecla que “ahí hay mucha dependencia del sistema judicial”. Allí añadió: “Así que se le va a pedir a la justicia el día lunes una prórroga de algunas semanas, para que los distritos que todavía tengan afiliados que le hayan quedado, que no se han entrado en este último tiempo, lo puedan hacer”. 

Sin embargo, sostuvo que fijaron “un tope de hasta el 5%, para que tengan una mirada realista y que después la justicia también pueda cumplir”.

 

