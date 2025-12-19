Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de diciembre de 2025 EN MALVINAS ARGENTINAS

Consejo del PJ: qué se definió respecto a los apoderados y afiliaciones

Con la fecha definida para el recambio de autoridades, el peronismo bonaerense definió otras cuestiones importantes. Incluyeron dos apoderados que responden al kicillofismo y pedirán prórroga a la justicia para sumar nuevos afiliados

