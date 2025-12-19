Apps
UN CASO ES BONAERENSE

Desde la Provincia advierten que la nueva gripe A ya está en el país

El ministro Kreplak confirmó que hay tres casos de la enfermedad, uno de ellos correspondiente a un chico bonaerense que se atendió en CABA. Enfatizó en la importancia de la vacuna.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, confirmó que ya existen casos en la Argentina de la nueva gripe A, y que uno de ellos corresponde a un chico oriundo de la provincia, que se atendió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Kreplak precisó que los primeros casos de personas afectadas por la gripe H3N2 en nuestro país son “dos adolescentes de Santa Cruz y un niño de 5 años con domicilio de residencia en PBA”.

“El niño transitó la enfermedad sin complicaciones durante los dos días que permaneció internado en observación y el 7 de octubre se envió la muestra al Instituto Malbrán, cuyos resultados se conocieron en el día de hoy”, contó el funcionario del gabinete de Axel Kicillof.
 

Kreplak subrayó que, si bien esta cepa de la gripe A tiene “una mayor transmisibilidad”, no se comprobó hasta el momento que tenga “una mayor gravedad en comparación con otros virus de influenza A que han circulado en temporadas previas”.

De todas maneras, el ministro enfatizó que es “muy importante que las personas embarazadas y puérperas, las y los niños de 6 a 24 meses, las personas mayores de 65, las personas con factores de riesgo y el personal de salud tengan la vacuna antigripal 2025 aplicada”.
 

