Larroque sobre la conducción del PJ: “Queremos un partido que respalde al Gobernador”

CONSEJO DEL PJ

Hubo acuerdo entre La Cámpora y el MDF: el recambio de autoridades será el 15 de marzo Finalizó la reunión del Consejo provincial. Si bien hay fecha, en el peronismo trabajarán para lograr la unidad en un contexto de fuerte disputa entre el cristinismo y el kicillofismo. El axelismo pudo sumar apoderados partidarios. Previo al encuentro hubo una reunión en Ituzaingó para fijar postura y una delegación debatió con el cristinismo. Un regreso que sorprendió.