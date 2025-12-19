Apps
Viernes, 19 diciembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
19 de diciembre de 2025

Larroque sobre la conducción del PJ: “Queremos un partido que respalde al Gobernador”

El ministro bonaerense dijo que desde el kicillofismo se busca la unidad, pero hay “cuestiones que son innegociables”. “Es lo que ocurre en cualquier provincia”, consideró.

Larroque sobre la conducción del PJ: “Queremos un partido que respalde al Gobernador”
Compartir

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, dijo hoy que desde el kicillofismo buscan que haya unidad de cara a la conducción del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, pero que hay “cuestiones que son innegociables”, principalmente el apoyo al Gobernador.

Consultado sobre si desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) buscan que haya una lista de unidad para elegir las autoridades partidarias, incluyendo al presidente del partido que suceda a Máximo Kirchner, Larroque dijo que “siempre el espíritu es ese”, pero que tiene que ser una “unidad en base al respeto a algunas cuestiones que son innegociables”.
 

“Nosotros queremos un partido que respalde al Gobernador”, dijo el funcionario, líder de la agrupación La Patria Es el Otro.

“Queremos y necesitamos un respaldo contundente en un momento muy delicado de la Argentina, donde también se abre una etapa de cara al debate nacional”.

Esa etapa “tiene que ver con ponerle un límite a Milei y construir una alternativa de cara a 2027”, precisó Larroque, en referencia a las aspiraciones presidenciales de Kicillof.

“Me parece que es lo lógico y natural; es lo que ocurre en cualquier provincia. No es nada estrambótico”, dijo el funcionario sobre la idea de que el PJ apoye al mandatario provincial.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

CONSEJO DEL PJ

Hubo acuerdo entre La Cámpora y el MDF: el recambio de autoridades será el 15 de marzo

Finalizó la reunión del Consejo provincial. Si bien hay fecha, en el peronismo trabajarán para lograr la unidad en un contexto de fuerte disputa entre el cristinismo y el kicillofismo. El axelismo pudo sumar apoderados partidarios. Previo al encuentro hubo una reunión en Ituzaingó para fijar postura y una delegación debatió con el cristinismo. Un regreso que sorprendió.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Hubo acuerdo entre La Cámpora y el MDF: el recambio de autoridades será el 15 de marzo

A horas de cobrar el aguinaldo, así quedó el cronograma de pagos a jubilados y pensionados

Tercer soldado del ejército encontrado muerto en una semana: hallan sin vida a Facundo Gabriel Lima en Mendoza

Otro municipio avanza con la implementación de una tasa a los combustibles

Kicillof desembarca en la Quinta para lanzar el Operativo Sol y vuelve a esquivar a Mar del Plata

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET