Larroque sobre la conducción del PJ: “Queremos un partido que respalde al Gobernador”
El ministro bonaerense dijo que desde el kicillofismo se busca la unidad, pero hay “cuestiones que son innegociables”. “Es lo que ocurre en cualquier provincia”, consideró.
El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, dijo hoy que desde el kicillofismo buscan que haya unidad de cara a la conducción del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, pero que hay “cuestiones que son innegociables”, principalmente el apoyo al Gobernador.
Consultado sobre si desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) buscan que haya una lista de unidad para elegir las autoridades partidarias, incluyendo al presidente del partido que suceda a Máximo Kirchner, Larroque dijo que “siempre el espíritu es ese”, pero que tiene que ser una “unidad en base al respeto a algunas cuestiones que son innegociables”.
“Nosotros queremos un partido que respalde al Gobernador”, dijo el funcionario, líder de la agrupación La Patria Es el Otro.
“Queremos y necesitamos un respaldo contundente en un momento muy delicado de la Argentina, donde también se abre una etapa de cara al debate nacional”.
Esa etapa “tiene que ver con ponerle un límite a Milei y construir una alternativa de cara a 2027”, precisó Larroque, en referencia a las aspiraciones presidenciales de Kicillof.
“Me parece que es lo lógico y natural; es lo que ocurre en cualquier provincia. No es nada estrambótico”, dijo el funcionario sobre la idea de que el PJ apoye al mandatario provincial.