Buenos Aires 19 de diciembre de 2025

Jueces bonaerenses alertan sobre la reforma del Código Penal de Milei y Bullrich

La Red de Jueces Penales advirtió que el gobierno nacional quiere aprobar una modificación “a libro cerrado” y con poco debate. Reclaman ser convocados a discutir la reforma.

