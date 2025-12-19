Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de diciembre de 2025 SENADO

Ley de Inocencia fiscal: Abad destacó los cambios y pidió multas proporcionales para pequeños contribuyentes

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires participó de la reunión constitutiva de la comisión de Justicia y Asuntos Penales para avanzar con el proyecto que será tratado entre las fiestas de fin de año.

