19 de diciembre de 2025
SENADO
Ley de Inocencia fiscal: Abad destacó los cambios y pidió multas proporcionales para pequeños contribuyentes
El senador nacional por la provincia de Buenos Aires participó de la reunión constitutiva de la comisión de Justicia y Asuntos Penales para avanzar con el proyecto que será tratado entre las fiestas de fin de año.
En el Salón Illia del Senado de la Nación se llevó a cabo la reunión constitutiva de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde se analizó el Proyecto de Ley sobre el Régimen Penal Tributario (Expte. C.D-31/25), que será tratado en sesión el próximo 26 de diciembre.
Durante el encuentro, el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, celebró el cambio de paradigma que propone la denominada Ley de Inocencia Fiscal, al dejar atrás la presunción de que todos los contribuyentes son evasores. “Este nuevo enfoque reconoce que los contribuyentes son inocentes hasta que el fisco, con documentación y pruebas, demuestre lo contrario. Es un cambio conceptual muy importante”, señaló Abad.
No obstante, el senador expresó su preocupación por la actualización de las multas, particularmente en el caso de las declaraciones juradas, que pasan de 200 a 220.000 pesos, sin que la ley precise el sistema utilizado para ese incremento ni establezca diferencias entre micro, pequeños, medianos y grandes contribuyentes. “No es lo mismo un almacén o un kiosco de barrio que una pyme o una gran empresa. La ley no discrimina entre realidades muy distintas, pese a que el Estado y el ARCA ya cuentan con categorizaciones claras”, remarcó.
En el marco del debate, la ministra Patricia Bullrich respondió al planteo y manifestó la disposición del Poder Ejecutivo a analizar el tema _durante el periodo de sesiones ordinarias. “Estamos dispuestos a trabajar una solución para los contribuyentes muy pequeños, de modo que las multas sean acordes a su capital y a su realidad económica. Nos comprometemos a analizar un capítulo especial o una ley corta que subsane este problema”, afirmó.
Finalmente, Abad se comprometió a trabajar en una reforma en multas escalonadas para poder avanzar hacía una legislación moderna y justa, que fortalezca el cumplimiento tributario sin castigar de manera desproporcionada a quienes sostienen la economía cotidiana del país