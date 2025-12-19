Volver | La Tecla Nacionales 19 de diciembre de 2025 CONGRESO

El gobierno cedió con universidades y discapacidad para tener dictamen por el Presupuesto 2026

Tras tensiones internas y negociaciones contrarreloj, el oficialismo presentó alternativas para sostener el déficit cero sin derogar leyes sensibles y logró avanzar con el dictamen del proyecto en la Cámara alta.

Compartir