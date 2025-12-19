“Abandono absoluto”: Costa alertó por la caída del 20% en el turismo y cruzó al Gobierno

ESTE VIERNES

El MDF tuvo su mini cumbre en la previa al cónclave del Consejo del PJ bonaerense El Consejo Provincial se reúne para poner fecha a las elecciones internas o acordar una lista única, en un contexto de fuerte disputa entre el cristinismo y el kicillofismo. El axelismo se reunió antes en Ituzaingó para fijar postura. Un regreso que sorprendió.