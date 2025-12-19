19 de diciembre de 2025
EN MAR CHIQUITA
“Abandono absoluto”: Costa alertó por la caída del 20% en el turismo y cruzó al Gobierno
Durante la presentación del dispositivo de seguridad y servicios para el verano, el ministro de Producción bonaerense detalló la pérdida de ingresos del sector y anunció créditos, promociones y propuestas culturales para apuntalar la temporada.
En el marco de la presentación del Operativo De Sol a Sol, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, trazó un diagnóstico preocupante sobre la situación del turismo bonaerense y lanzó duras críticas al Gobierno nacional.
Según expuso previo a las palabras del gobernador bonaerense, el sector arrastra una caída sostenida que se reflejó con fuerza en la última temporada, con menos visitantes, estadías más cortas y un gasto promedio en retroceso.
El funcionario advirtió que los ingresos del sector turístico cayeron un 20% en comparación con la temporada anterior, que ya había mostrado números negativos. Para Costa, este escenario está directamente vinculado al contexto económico nacional y a la pérdida de poder adquisitivo de las familias, lo que impacta de lleno en los destinos bonaerenses.
En ese sentido, apuntó contra el Ejecutivo nacional por lo que definió como un “abandono absoluto” del turismo. “Su responsabilidad es fomentar la actividad, pero parece que son una agencia de viajes al exterior”, lanzó, al tiempo que remarcó el contraste entre el crecimiento del turismo emisivo y la caída constante del receptivo.
Costa sostuvo que, mientras más argentinos viajan fuera del país, cada vez menos turistas eligen destinos locales, una tendencia que se profundiza año tras año. “Le exigimos al Gobierno nacional que se haga cargo de lo que le toca”, subrayó, marcando distancia con la política turística impulsada desde la Casa Rosada.
Frente a este panorama, el ministro anunció una batería de medidas orientadas a dinamizar la actividad durante el verano. Entre las principales, se destaca una línea de créditos del Banco Provincia de hasta $2 millones destinada a prestadores turísticos, con el objetivo de sostener el movimiento económico en plena temporada.
A estas herramientas se suman las cuotas sin interés con tarjetas de crédito y la continuidad de promociones y reintegros a través de Cuenta DNI, una de las apuestas centrales del gobierno bonaerense para incentivar el consumo interno y acompañar a los comercios vinculados al turismo.
“Vamos a redoblar esfuerzos para que la provincia de Buenos Aires siga siendo el principal destino del país y para que las familias puedan tener el descanso y el disfrute que se merecen”, afirmó Costa, al destacar el rol del Estado provincial ante la ausencia de políticas nacionales de apoyo al sector.
En el plano de las propuestas recreativas, el ministro confirmó que el parador ReCreo funcionará esta temporada en Villa Gesell y Miramar. Desde el 3 de enero y hasta el 28 de febrero, ofrecerá actividades diarias para todo público, con clases de baile, talleres deportivos y servicios como sombrillas, reposeras y baños. Además, habrá un camión itinerante que recorrerá las fiestas populares de distintos municipios bonaerenses, con productos regionales, juegos y actividades pensadas para toda la familia, reforzando la presencia del Estado en los principales puntos turísticos.
Por último, Costa destacó el aporte del Instituto Cultural, que desplegará una programación libre y gratuita en diversos destinos de la provincia. Las propuestas, que incluyen espectáculos musicales y teatrales, eventos de humor, talleres y actividades para las infancias, permitirán garantizar el acceso a la cultura y generar empleo para más de 1.000 artistas bonaerenses durante la temporada.