A horas de cobrar el aguinaldo, así quedó el cronograma de pagos a jubilados y pensionados
Este sábado, el Ejecutivo bonaerense depositará el sueldo anual complementario a los trabajadores estatales. Además, el IPS definió las fechas para hacer efectivos sueldos y aguinaldos.
Este sábado 20 de diciembre tendrá un condimento especial para los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, ya que se hará efectivo el pago del aguinaldo, en la previa a las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
Desde el Ejecutivo bonaerense señalaron que el pago se realizará en un contexto de emergencia económica y restricciones financieras, que atribuyen a la política del Gobierno nacional hacia la Provincia. En ese marco, destacaron el cumplimiento de la obligación salarial con el personal estatal.
Finalmente, desde la gestión del gobernador Axel Kicillof reafirmaron el compromiso de la Provincia con el sostenimiento del empleo público y la mejora de las condiciones laborales, una línea de acción que, indicaron, se mantiene desde el inicio de la actual administración.
Por otra parte, el Instituto de Previsión Social (IPS) informó que las jubiladas, jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires cobrarán el medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre del año el próximo lunes 22 de diciembre.
Según detalló el organismo previsional, el Sueldo Anual Complementario (SAC) proporcional será abonado ese día a todas las jubilaciones y pensiones, sin distinción de terminación de DNI. En tanto, los haberes correspondientes al mes de diciembre se liquidarán entre el lunes 29 y el martes 30 del corriente mes, de acuerdo al cronograma habitual.
El calendario de pagos establece que el lunes 22 de diciembre se acreditará el medio aguinaldo para jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ese mismo día, las pensiones sociales no contributivas percibirán tanto el medio aguinaldo como los haberes del mes de diciembre, también sin distinción de terminación de documento.
Por su parte, el pago de los haberes mensuales para jubilaciones y pensiones se realizará el lunes 29 de diciembre para quienes tengan DNI terminados en 0, 1, 2 y 3, mientras que el martes 30 de diciembre cobrarán aquellas personas cuyos documentos finalicen en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Desde el IPS recordaron además que el vencimiento del pago por ventanilla operará el 23 de enero de 2026. Asimismo, aclararon que para quienes perciben sus haberes a través del Banco Provincia (BAPRO), el depósito del medio aguinaldo podrá verse reflejado en las cuentas el sábado 20 de diciembre.
La medida alcanza a miles de beneficiarios del sistema previsional bonaerense y se enmarca en el calendario de pagos previsto para el cierre del año.