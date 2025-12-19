Apps
LEGISLATURA

Libertarios ponen la mira en la relación entre la Provincia y el "Chiqui" Tapia

El senador provincial Carlos Curestis presentó un pedido de informes para conocer detalles del convenio firmado entre el Ejecutivo y la AFA para que la entidad futbolística tome el control del Estadio Único de La Plata.

La causa judicial que involucra al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia y otros dirigentes de su gestión, impulsó un pedido de informes en la Legislatura bonaerense para conocer detalles de un convenio firmado entre el Gobierno provincial y la entidad madre del fútbol vernáculo.

La presentación fue realizada por el titular del bloque de Senadores de La Libertad Avanza, Carlos Curestis, quien se propone conocer detalles acerca del acuerdo que posibilitó a la AFA tomar el control total del Estadio “Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo” ubicado en la ciudad de La Plata.

"Queremos saber qué firmó Kicillof con Tapia. El Gobierno de la Provincia debe rendir cuentas sobre el acuerdo.  No se puede seguir manejando fondos públicos con total opacidad. Los bonaerenses merecen saber si su dinero se está usando para fomentar el deporte o para encubrir negocios turbios", sostuvo el legislador.

Y añadió: "Tenemos una provincia deficitaria donde el gobernador lejos de equilibrar las cuentas gasta cada vez más y en muchos casos no sabemos los detalles.  La Libertad Avanza en el Senado le va a poner un límite a los manejos de Kicillof. Queremos transparencia en la gestión".

En tal sentido, el legislador pidió copia del convenio, detalle del fundamento jurídico utilizado para otorgar dichas facultades a la AFA (quiere saber si es concesión, permiso de uso, comodato, acuerdo de cooperación o figura contractual atípica), además de información acerca de si se contrató algún seguro de caución que garantice el patrimonio del bien público.

Además, requiere al Ejecutivo provincial que informe el canon económico acordado, especificando el monto anual de los $ 1.000 millones mencionado públicamente; el porcentaje del 30% de recaudación neta de espectáculos no deportivos; el mecanismo de actualización y el modo en que las obras presentadas por la AFA se imputan como compensación de dicho canon.

En su pedido de informes, el legislador libertario también requiere que “se identifique la totalidad de las obras proyectadas (campo de juego, iluminación, conectividad, infraestructura interior, techos y otras), indicando montos estimados, financiamiento previsto, plazos de ejecución y organismos provinciales responsables de auditar dichos trabajos”.

Libertarios ponen la mira en la relación entre la Provincia y el Por otra parte, pide que se informe si se dispuso la disolución de la Fundación Estadio Único, integrada por los clubes Gimnasia y Estudiantes, precisando el acto administrativo utilizado, razones invocadas, impacto sobre los recursos y funciones que cumplía la Fundación como órgano de contralor.

En la nota, también pide aclaraciones acerca del destino de los 60 empleados relocalizados a partir del 27 de diciembre, y si la oficina de la Subsecretaría de Deportes ubicada en el predio fue cerrada por pedido de AFA, detallando el tipo de actividades que allí se desarrollaban y el impacto organizacional de dicha decisión.

También si el convenio incluye compromisos respecto a la realización de partidos de la Selección Argentina, instancias definitorias de torneos locales o competencias internacionales, detallando fechas tentativas y condiciones de explotación comercial. 

Como informó La Tecla.info, la relación política entre Kicillof y Tapia se robusteció cuando el Gobernador decidió nombrarlo presidente de CEAMSE en febrero de 2025. Ese movimiento fue interpretado como una apuesta de alto riesgo, dado que CEAMSE administra los residuos de CABA y 40 municipios bonaerenses, con un flujo anual de miles de millones de pesos y balances históricamente opacos.
 El control del principal organismo de gestión de residuos urbanos del AMBA convirtió a Tapia en uno de los dirigentes con mayor poder operativo, económico y territorial del país. El propio presidente de la AFA declaró ingresos anuales superiores a los 800 millones de pesos, derivados de su salario en la entidad futbolística.

La designación no tardó en generar cuestionamientos. CEAMSE arrastra denuncias por falta de transparencia: desde 2019 no publica estadísticas oficiales y su administración quedó en la mira del Honorable Tribunal de Cuentas por la ausencia de controles estandarizados. La empresa concentra la disposición de casi 3 millones de toneladas anuales de basura, en un esquema que compromete a 14 millones de personas.

 

