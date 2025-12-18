PJ bonaerense: la propuesta que busca tender puentes de unidad entre Máximo y Kicillof

Este viernes se llevará a cabo la reunión del Consejo Provincial dely crecen las expectativas en medio de la batalla interna en el peronismo. En las últimas horas se conoció que hubo contactos entre dirigentes de campamentos enfrentados con el objetivo de preparar el terreno para sostener la unidad.Fuentes dejaron trascender aque se llevó a cabo una reunión entre varios dirigentes del peronismo en la previa a una cumbre de la que se esperan definiciones de cara al 2026. Malvinas Argentina será el escenario en el que los consejeros del justicialismo de la provincia de Buenos Aires se vean las caras para resolver pasos a seguir sobre el recambio de autoridades.convocó al encuentro a partir de las 14 en la Casa Cultura y Arte del distrito que conduce el cristinista Leonardo Nardini.Entre los participantes de la reunión se encontrabanpor el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y por el kirchnerismo, entre otros. El cara a cara fue para acercar miradas sobre lo que se va a charlar el viernes y también hacer saber una iniciativa en busca de la unidad.El intendente de Lomas de Zamora junto al presidente de la Cámara de Diputados llevaron. La expresidenta se mantiene activa a pesar de las medidas judiciales que intentan disminuir las visitas de su entorno y mantiene reuniones con dirigentes del peronismo bonaerense.El planteo del kirchnerismo esy que cada sector que en la actualidad compone la estructura partidaria mantenga los espacios que ya ostentan., indicaron voces a este medio.En cuanto a la posibilidad de que Máximo Kirchner continúe como presidente del PJ bonaerense, por el momento en el cristinismo sostienen que lo principal es que. Desde este campamento no escondían sus postura de que el diputado nacional siga al mando y hasta recuerdan que era un acuerdo que se había establecido conen el cierre de listas provincial.En distintas conversaciones fundamentan la propuesta en función de que. De todos modos, un punto importante a resolver será los nombres que tengan la lapicera:del partido.En la actualidad son cuatro:. Todos responden al cristinismo y es un nudo complejo de desatar si se tiene en cuenta la experiencia de Fuerza Patria en la confección de la boleta para las elecciones del 7 de septiembre. El corte de luz salvador que hubo aquel sábado 19 de julio fue una expresión de las dificultades del peronismo para llegar a acuerdos.Además de la presidencia y vice junto con los consejeros por secciones y ramas, se tiene que. Esta discusión también traerá dolores de cabeza tanto por la interna por arriba como por las rencillas distritales que suelen implosionar por abajo.En cuanto al reparto de lugares equitativos que se propuso habrá que tener en cuenta qué criterios se utilizan porque en mapa político interno cambió desde el 2021 a la fecha. Existen dirigentes que respondían a un sector que ahora están encuadrados en otro. Además, está el detalle de, consejero suplente por la Primera Sección y miembro de la Junta Electoral partidaria. ¿Ese lugar para quién irá?aparece como la principal candidata del Movimiento Derecho al Futuro para conducir el PJ bonaerense. En paralelo, surgía como alternativa de un grupo de intendentes Federico Otermín, que junto a Gastón Granados, Federico Achaval y Nicolás Mantegazza, buscaban posicionarse como factor de unidad. La visibilidad reciente de estos jefes comunales junto a Claudio Tapia les valió el apodo de “la banda del Chiqui” en los pasillos de discusiones. También se anotó en la carrera Mariel Fernández, mientras que Fernando Gray permanece como una incógnita: su foto reciente con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, alimentó especulaciones sobre un eventual acercamiento al armado que respalda a la vicegobernadora.