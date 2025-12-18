Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de diciembre de 2025 JUSTICIA

Autorizan a CKF a utilizar la terraza, pero le restringen las visitas

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal 2, que concedió a la expresidenta la posibilidad de subir dos horas por día al sector superior del inmueble de San José 1111. Como contrapartida, podrá recibir a menos abogados, médicos y familiares.

Compartir