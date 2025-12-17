Apps
FIN DE AÑO HOT

Intendentes UCR volvieron a La Plata en busca de oxígeno para municipios en llamas

Jefes comunales radicales, además del titular del Comité de Contingencia, se reunieron el lunes con el ministro de Economía, Pablo López. Pidieron ayuda para enfrentar el pago de aguinaldos, con prioridad a siete distritos con serias dificultades económicas. Varias opciones para el rescate.

Una representación del Foro de Intendentes de la UCR, integrada por su presidente Maximiliano Suescun (Rauch) y Martín Randazzo, de General La Madrid, llegaron horas atrás a La Plata para reunirse con el ministro de Economía provincial, Pablo López.

Junto con el presidente del Comité de Contingencia partidario, Miguel Fernández, los jefes comunales volvieron a repasar la situación de cada uno de los 27 distritos bonaerenses que gobiernan, en espacial en lo referido a las deudas que la Provincia mantiene con ellos.

Según pudo saber La Tecla.info, en el cónclave se repasó el monto adeudado por el IOMA, que concentra la mayor parte de los retrasos, destacando que “existe buena voluntad por parte del Ejecutivo para acercarnos una solución”.

En tal sentido, destacaron que “algo están pagando, hace un par de semanas se hicieron unas trasferencias, pero lógicamente no al ritmo que querríamos”, poniendo de relieve que al menos siete territorios necesitan un salvavidas urgente para hacer frente a sueldos y aguinaldos a sus trabajadores.

De acuerdo a lo informado, la solución podría venir en forma de adelanto por Coparticipación o bien con descubiertos autorizados por el Banco Provincia, aunque varios jefes comunales, incluso del oficialismo, señalaron que la última opción está cada vez más complicada.

También confiaron que hubo dificultades con el tema de la descentralización tributaria, que incluye fondos que deberían haber ingresado a las arcas de los distritos pero se estiró el vencimiento para el próximo año.

Por último, explicaron que los alcaldes en situación de riesgo se pusieron en contacto directo con el ministerio de Economía, quedando para el Foro y para el propio ex intendente de Trenque Lauquen la misión de monitorear la evolución de las negociaciones.

