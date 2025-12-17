Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de diciembre de 2025 EN CONJUNTO

A tres años del Alcohol Cero, la Provincia refuerza controles y apuesta a más prevención

Transporte bonaerense y AUBASA firmaron un convenio y encabezaron un megaoperativo en Hudson junto a Malena Galmarini y organizaciones de víctimas viales para fortalecer la seguridad en rutas y caminos.

Compartir