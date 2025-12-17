YPF planea incorporar hamburguesas de McDonald’s y productos de Farmacity en sus estaciones de servicio

La petrolera estatal YPF continúa expandiendo su oferta más allá de los combustibles con nuevas alianzas comerciales. Según anticipó el presidente y CEO de la empresa, Horacio Marín, ya se alcanzó un acuerdo preliminar con Arcos Dorados, operador de la marca en Argentina, para incorporar al menos 15 productos de la cadena de comida rápida en las tiendas Full de algunas estaciones de servicio.



Paralelamente, Marín reveló que ha iniciado conversaciones con Farmacity, la mayor cadena de farmacias del país, con la intención de sumar sus productos a la red de YPF, que cuenta con aproximadamente 1.700 estaciones en todo el territorio nacional.



La incorporación de hamburguesas y otros ítems del menú en las estaciones de servicio representa una estrategia para potenciar las ventas en los espacios de conveniencia, un segmento en crecimiento dentro del sector petrolero.



Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos de YPF por modernizar y diversificar sus puntos de venta, ofreciendo mayor comodidad a los clientes.