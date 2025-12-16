Apps
Martes, 16 diciembre 2025
16 de diciembre de 2025
¡OTRA VEZ!

Paro de controladores aéreos en Argentina: fechas y suspensión de vuelos

El sindicato ATEPSA anunció una serie de medidas de fuerza que afectarán los despegues. La situación se debe a un reclamo por incumplimientos paritarios y laborales de la Empresa Argentina de Navegación Aérea

Paro de controladores aéreos en Argentina: fechas y suspensión de vuelos
El año pronto a terminar se prepara para un conflicto aeronáutico. Sucede que los trabajadores de este área realizarán interrupciones en sus operaciones debido a un paro anunciado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA).
Vale mencionar que el conflicto escaló tras meses de negociaciones fallidas con la EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea), e incluye demandas por la reincorporación de trabajadores despedidos, actualización de salarios y refrigerios, y el reconocimiento de la complejidad laboral en ciertos aeropuertos.

El paro se enfocará exclusivamente en la restricción de despegues, sin autorizaciones para aeronaves en tierra ni manejo de planes de vuelo durante los horarios establecidos. Quedan exceptuadas las operaciones de emergencia, sanitarias, humanitarias, estatales y de búsqueda y salvamento. Además, se mantendrán actividades como el mantenimiento de equipamiento y la emisión de notificaciones aeronáuticas (NOTAM).

El calendario detallado incluye las siguientes fechas y horarios: el miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11 horas, con afectación a despegues de vuelos nacionales; el jueves 18 de diciembre, de 16 a 19 horas, con impacto en despegues nacionales; el martes 23 de diciembre, de 19 a 23 horas, con restricciones para vuelos nacionales; el sábado 27 de diciembre, de 14 a 17 horas, con afectación a despegues internacionales en todos los aeropuertos del país; y el lunes 29 de diciembre, de 8 a 11 horas, con paro total en toda la aviación, impactando todos los aeropuertos.

 

