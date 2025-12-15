Intendente de Kicillof se va de vacaciones y lo reemplaza un excamporista
El jefe comunal pidió licencia para tomarse un descanso en enero. Al frente del municipio quedará quien hasta ahora era uno de los principales referentes cristinistas del distrito pero rompió con La Cámpora y dio el salto al alakismo.
Un intendente de estrecha relación con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pidió licencia al Concejo Deliberante para tomarse vacaciones durante el mes de enero y el encargado de reemplazarlo será un concejal que hasta hace muy poco era una de las principales figuras de La Cámpora en la ciudad.
Elías será el reemplazo de Alak porque así lo marca la ley: ante cualquier ausencia prolongada del intendente (esto incluye las vacaciones), la primera persona en la línea de sucesión es el concejal elegido en primer término en las mismas elecciones en que fue elegido el intendente.
Alak volvió a comandar la comuna cuando le arrebató la intendencia al proísta Julio Garro en diciembre de 2023; en esa ocasión La Cámpora logró colocar a Elías al tope de la boleta, consolidando (o así lo parecía) su peso en el balance de poder del peronismo platense. Ese lugar es el que ahora lo pondrá como intendente interino mientras Alak no esté.
Al alejarse de La Cámpora, Elías conformó una agrupación propia, a la que llamó Frente Germán Abdala, y manifestó abiertamente su apoyo a Alak y al gobernador Kicillof, quien aspira a llegar a la presidencia en 2027 y para eso motoriza su propia corriente, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).