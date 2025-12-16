16 de diciembre de 2025
RECLAMOS SIN FIN
Ajuste, fallos judiciales y mar prohibido: la trama detrás del conflicto de guardavidas
Villa Gesell enfrenta el inicio del verano con protestas gremiales, concursos anulados y playas cerradas por falta de personal.
El conflicto entre los guardavidas y el Municipio de Villa Gesell se profundiza a pocas semanas del inicio pleno de la temporada de verano. Tras ingresar este lunes al Palacio Municipal para exigir formalmente la apertura de paritarias, los trabajadores denunciaron la falta de respuestas concretas del Ejecutivo y resolvieron continuar con medidas de visibilización.
En una Asamblea Abierta, los gremios anunciaron una manifestación para el martes 16 de diciembre a las 19 horas en el Muelle de Pescadores, donde volverán a debatir los pasos a seguir. Desde el sector remarcan la necesidad de sostener la unidad y la participación colectiva ante un escenario que consideran crítico para las condiciones laborales y la seguridad en playas.
Entre los reclamos centrales figuran la falta de personal —por jubilaciones, fallecimientos y licencias sin reemplazo—, la reducción salarial por la quita unilateral de horas extras y la imposición de un horario “cortado” que la Justicia ya declaró ilegal. También denuncian la falta de fiscalización en balnearios privados y la disminución de la cobertura horaria en playa, que no cumple con las leyes provinciales y nacionales.
El impacto del conflicto ya es visible en el frente costero. En sectores como Paseo 128, la Municipalidad dispuso la prohibición de ingreso al mar por no contar con la cantidad mínima de guardavidas. La postal de playas habilitadas a medias expone fallas en el Operativo de Seguridad en Playa y genera preocupación tanto en trabajadores como en turistas.
A este escenario se suma un revés judicial clave: la Suprema Corte bonaerense declaró inconstitucional la ordenanza que regulaba los concursos de guardavidas, al considerar que vulneraba principios de igualdad y no discriminación. Con la normativa caída, el operativo recortado y el conflicto salarial abierto, Villa Gesell enfrenta una temporada marcada por la tensión laboral, la incertidumbre institucional y sectores del mar directamente cerrados por falta de personal.