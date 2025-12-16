El boletín de fin de año de los gobernadores del sur
Cómo se desempeñaron los sureños, en áreas estratégicas como gestión económica; manejo político interno; relación con los gremios; vínculo con la Rosada y elecciones. Evaluación y análisis
Promedia el mes de diciembre y los tiempos de balances se vuelven inevitables. El año estuvo atravesado por las elecciones, que a pesar de ser legislativas se vivieron con una intensidad mayor que otras, y que sin dudas marcaron el ritmo de las gestiones. Las Provincias patagónicas no fueron la excepción. En este plan de cierres y evaluaciones, La Tecla Patagonia, calificó en distintas áreas el desempeño de los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Chubut, Ignacio Torres; y de Santa Cruz, Claudio Vidal. La mirada de los analistas políticos.
En Neuquén, Figueroa cierra un buen año en términos económicos y políticos. Y tras el resultado electoral quedó favorecido en la negociación con el Gobierno nacional. La politóloga, Indiana Azar, indicó que “Figueroa ha demostrado cintura política para sostener un buen diálogo con la Rosada aún cuando cuestionó varios ejes centrales del Gobierno de Milei”. Más allá de algunos corrimientos locales en la Legislatura, Azar destaca la capacidad del gobernador para mantener la alianza plural de “La Neuquinidad”.
En Río Negro, “el año 2025 quedará inscripto como uno de los más críticos del largo ciclo político de Alberto Weretilneck. No por un colapso institucional ni por una crisis fiscal terminal, sino por un fenómeno más profundo: la erosión simultánea del poder político, la representación nacional y la capacidad de proponer un horizonte de desarrollo. Por primera vez en más de una década, el orden verde dejó de producir expansión”, sostuvo el director de la consultora DosNueveVeinte, Gonzalo Santos.
Santos hizo hincapié en la dura derrota electoral y dijo: “Completa una secuencia descendente: piso histórico en elección a Gobernador en el turno provincial de 2023; caída en las nacionales de ese mismo año con pérdida de una banca, consiguiendo el peor registro histórico de JSRN; y ahora exclusión total del ámbito nacional. Se consolida un proceso de agotamiento de la hegemonía del gobernador Weretilneck”.
“Pero el núcleo más estructural del desgaste no es solo político: es económico-productivo. Las investigaciones sobre el mercado laboral privado en Río Negro muestran que casi el 70% del empleo asalariado privado se concentra en ramas de baja complejidad y bajo salario”, agregó el especialista.
“Así, 2025 dejó una paradoja: el oficialismo conserva el control del Ejecutivo, pero gobierna una economía que no logra generar consensos de progreso”.
En Chubut, la licenciada en Ciencias Políticas, Mariela Vallejos, consideró que “Ignacio Torres ejerce un liderazgo pragmático y articulador en una sociedad de transparencia radical. Asumió con el mandato de ordenar una provincia con complejas ataduras financieras, lo que se tradujo en la aplicación de un principio "innegociable": el equilibrio fiscal”. Sin embargo agregó que “el desafío es que el equilibrio fiscal se traduzca en mayor equidad territorial. Las asimetrías territoriales en Chubut exhiben un fuerte contraste entre la riqueza de la costa (petróleo, pesca, turismo) y la desolación de la Meseta, sumida en crisis de despoblamiento y falta de infraestructura. Por otro lado, la zona de Cordillera y Comarca, tampoco se siente plenamente integrada en la conversación estratégica provincial, salvo por contados casos”.
Por último, Vallejos se refirió a las elecciones y consideró que “a pesar de proyectar una imagen positiva y liderar el federalismo, Torres enfrentó un revés electoral en los comicios, que puso en evidencia la fragilidad de su liderazgo bajo el Modelo Brecha 3-D. El electorado, actuando como un ´consumidor de soluciones", castigó la inconsistencia entre la potencia del discurso y la realidad diaria de los servicios esenciales. El ajustado equilibrio fiscal no logró compensar la crisis de la obra pública, la tensión gremial, y la precariedad en educación y salud.
La percepción es que se invirtió en el relato por encima de la gestión. Como resultado, el votante respondió con apatía en las urnas. El desafío es cerrar la distancia entre la imagen y la realidad, porque la apatía no es desinterés, es desconfianza”, concluyó la especialista. Vallejos hizo una analogía con Santa Cruz y el liderazgo de Claudio Vidal.
“Vidal aplicó un ´plan motosierra´ propio, enfrentando a sus ex-compañeros y a los gremios estatales. Su enfoque fue la austeridad sin disfraz. A pesar de la tensión salarial, Vidal logró hitos en la ejecución, como la normalización del inicio del ciclo lectivo. La provincia se enfocó en el control del déficit y el saneamiento de las cuentas. En términos del Modelo Brecha 3-D Vidal demostró capacidad de ejecución y se enfocó en la sustancia, pero con un discurso menos protector que el de Torres, lo que generó un desgaste de imagen”.
Por último expresó que “Vidal tiene el desafío de sostener la capacidad de ejecución para que el votante perciba que la dureza del ajuste se traduce en valor a largo plazo”.
Rolando Figueroa (Neuquen) - Un año de consolidación política y de crecimiento económico
En materia económica, tuvo un buen desenvolvimiento a pesar de que las variables de la macroeconomía condicionan los ingresos más importantes de la provincia ligados a Vaca Muerta. Fue un año excepcional en materia de inversiones y producción con el foco de muchas empresas, como la de bandera nacional que decidió dejar áreas en cuencas maduras para concentrarse en Vaca Muerta.
En términos de obra pública fue una de las provincias de la región que más recursos propios destinó sobre todo en lo que atañe a servicios e infraestructura vial y escolar. Esta inversión fue posible tras un ordenamiento interno de gastos.
En cuanto al manejo político, Figueroa consolidó su armado provincial y ratificó su hegemonía en este sentido ampliando la base de “Comunidad” a más espacios lo que se cristalizó también en la integración de su Gabinete. Con los intendentes y en el territorio, también pudo consolidar su liderazgo.
Con los gremios tuvo un año de vaivenes marcado también por algunas crisis internas que están atravesando los sindicatos, como por ejemplo el de docentes (ATEN) que vive un gran enfrentamiento entre dos sectores bien delimitados: la conducción provincial y la de Neuquén Capital.
Respecto al vínculo con Nación, Figueroa se viene mostrando abierto al diálogo y los consensos. En general la relación fue buena durante este año con diálogo más cercano con Luis Caputo, y el exministro Guillermo Francos.
La estrategia electoral del mandatario fue acertada, logrando lo que otros pares no pudieron: mantener el sello provincial y lograr escaños tanto en el Senado como en Diputados.
Alberto Weretilneck (Río Negro) - El mariscal de la derrota electoral y de la pérdida de figuras clave
La gestión económica fue suficiente este año para cerrar de forma ordenada aunque no hubo grandes inversiones. Básicamente se pagaron los sueldos en tiempo y forma.
En cuanto a la obra pública se ejecutaron algunos proyectos con fondos de créditos internacionales. El foco estuvo puesto en obras esenciales sobre todo vinculadas a la sanidad, uno de los rubros más flojos en la provincia.
En cuanto al manejo político interno, propios y ajenos coinciden en que el gobernador Alberto Weretilneck ha perdido ángel y ha cerrado mucho su círculo. Esto lo llevó a mitad de año a perder a un hombre valioso dentro de Juntos Somos Río Negro, su vicegobernador, Pedro Pesatti. También perdió contactos con sectores aliados, aunque mantiene la sintonía con intendentes.
Con los gremios su relación sigue siendo muy mala. La crisis sanitaria que enfrenta la provincia lo coloca en un tironeo constante con los sindicatos vinculados. Con UPCN y UNTER también tuvo fuertes cruces.
El diálogo con la Rosada fue cordial durante este año, ablandando de alguna manera su relación inicial con el gobierno de Milei. Un poco por necesidad y otro por conveniencia, Weretilneck fue uno de los aliados en el Congreso del gobierno nacional en temas estratégicos. Sin embargo, ese poder de negociación quedó diluido luego de haber perdido a sus alfiles en el Congreso.
La estrategia electoral, a pesar de ser parecida a la de Neuquén, no resultó porque el liderazgo de Weretilneck no atraviesa su mejor momento y esto tuvo correlato en las urnas.
Claudio Vidal (Santa Cruz) - La ratificación del rumbo local, con una estrategia nacional que no cerró
Un año muy complicado en materia financiera para la provincia de Santa Cruz, a pesar del plan de austeridad puesto en práctica por Claudio Vidal. La salida de YPF de áreas petroleras sumada a la crisis de la pesca, afectaron considerablemente los ingresos. A principios de diciembre el gobierno debió solicitar un descubierto de 15 mil millones de pesos al Banco Santa Cruz para hacer frente a los compromisos salariales.
El plan de obra pública durante este 2025 fue ambicioso, aunque muchas de estas obras se cristalizarán en 2026 ya que se invertirán dividendos de la renegociación con YPF. El foco está puesto en la producción y en servicios.
Con respecto al manejo político interno, Vidal no tuvo grandes sobresaltos este año aunque hubo varios cambios de Gabinete producto de situaciones coyunturales, como la derrota electoral. Vidal buscó fortalecer la relación con los intendentes de la provincia, incluso los de la oposición lo que ratificó su liderazgo. Mantuvo una fuerte disputa por la ampliación del Tribunal Superior de Justicia provincial de la cual salió victorioso.
La conflictividad con los gremios, sobre todo con Adosac, se mantuvo como una constante durante todo el año con paros y medidas de fuerza.
En cuando al vínculo con la Rosada, más allá del tironeo inicial con YPF, en general fue bueno con diálogo y negociaciones de obras y otras gestiones.
La estrategia electoral, dentro de Provincia Unidas, no dio resultado en la región. Vidal quedó debilitado con menos representación en el Congreso.
Ignacio Torres (Chubut) - Reposicionamiento nacional con pocos resultados en territorio
En materia económica fue un año complicado para Chubut por la crisis del crudo convencional que derivó en la salida de varias empresas de la Cuenca del Golfo San Jorge. A esta baja en la recaudación por regalías se sumó la crisis de la pesca, otra de las actividades importantes de la provincia con vaivenes, conflictos internos y gremiales constantes durante todo el año. A pesar de esto, Torres logró mantener las cuentas equilibradas y cumplir con el pago de deuda.
En cuanto a la obra pública, Chubut fue una de las primeras provincias en lograr acuerdos con Nación para culminar o retomar proyectos paralizados. Un gran ícono de esto fue la culminación de la Doble Trocha Madryn - Trelew, una obra eternamente licitada. Se avanzaron además con fondos propios en obras en hospitales, escuelas y vinculadas a servicios.
En cuanto al manejo político interno, Torres no tuvo grandes desafíos este año y mantiene a la tropa alineada en la Legislatura provincial y dentro del Gabinete donde mantiene una conducción de índole verticalista.
Con los gremios tuvo un año de baja conflictividad en general salvo con los judiciales y con la pesca (en menor medida con docentes), que fueron con quienes tuvo enfrentamientos.
El manejo de su relación con la Rosada fue hábil desde el inicio de su gestión. Luego del primer año de enfrentamiento, Torres ha sido aliado en varias votaciones clave para los libertarios a cambio de buenos beneficios para la Provincia.
El mayor dolor de cabeza este 2025 para Torres fueron las elecciones. El armado de Provincias Unidas fue una gran vidriera nacional, pero puertas adentro en el territorio, no dio resultado. Además, le trajo grandes enfrentaciones con el PRO.