Martes, 16 diciembre 2025
Argentina
Buenos Aires
16 de diciembre de 2025
SEMANA CALIENTE

Alcaldes cristinistas y una cumbre con la CGT contra la reforma de Milei

Un grupo de intendentes del peronismo mantuvo una reunión con la dirigencia de la central obrera en la previa a la movilización en rechazo al proyecto para modificar leyes laborales e impositivas. "Los trabajadores y trabajadoras no pueden seguir siendo tratados como enemigos por el Presidente", señalaron.

Intendentes de La Cámpora y aliados mantuvieron un encuentro con la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) a días de la marcha contra la reforma laboral que impulsa el presidente, Javier Milei. En ese sentido, manifestaron un claro rechazo a la iniciativa.

Al respecto, la jefa comunal de Quilmes y diputada provincial, Mayra Mendoza, expresó que "estuvimos en la CGT junto a su nueva conducción y a compañeros intendentes e intendentas, profundizando el diálogo y la unidad de acción en el marco del nuevo ataque del gobierno de Javier Milei  contra los derechos de los y las trabajadores y trabajadoras".
"Estaremos acompañando al movimiento obrero organizado en las calles el próximo jueves 18, para impedir que avance la reforma laboral precarizadora que el oficialismo nacional pretende imponer en el Congreso. Convocamos a todos y todas a participar por la dignidad de los hombres y las mujeres de trabajo", añadió.

Asimismo, dijo que "la justicia social es garantía de paz y los trabajadores y trabajadoras no pueden seguir siendo tratados como enemigos por el Presidente". Por último, lanzó: "Peronismo, más que nunca".
  En tanto, la conducción de la CGT también acordó con diputados peronistas la coordinación de una serie de acciones para rechazar la reforma laboral, previo a la movilización que hará la central obrera este jueves en contra de esa iniciativa gubernamental.

El encuentro se realizó en la sede de la CGT, ubicada en Azopardo al 800, donde hubo un compromiso de los diputados de Unión por la Patria, de respaldar la postura sindical de oponerse a esa propuesta que cambia las principales leyes que regulan el mercado laboral.

El encuentro fue encabezado por los secretarios generales de la CGT, Cristian Jerónimo, Jorge Salas, y Octavio Argüello, y asistieron los diputados Nicolás Trotta, Guillermo Snopek, José Glinski, Santiago Roberto, y Pablo Todero, entre otros.

Buenos Aires

CLIMA TENSO

El peronismo arde: piden apertura de padrones ante una posible elección del PJ

Dirigentes de la Quinta Sección electoral publicaron un comunicado en el que exigieron a la conducción del justicialismo bonaerense la realización de comicios para elegir autoridades. El kicillofismo presiona a Máximo Kirchner y cuestiona a La Cámpora.

