Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de diciembre de 2025 A PRESTAR ATENCION

Un clic, una seña y el engaño: miles de turistas en la mira de las estafas inmobiliarias

Alertan que los fraudes en alquileres de temporada se perfeccionan con nuevas tecnologías y afectan a familias de toda la Provincia.

Compartir