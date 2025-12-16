16 de diciembre de 2025
A PRESTAR ATENCION
Un clic, una seña y el engaño: miles de turistas en la mira de las estafas inmobiliarias
Alertan que los fraudes en alquileres de temporada se perfeccionan con nuevas tecnologías y afectan a familias de toda la Provincia.
El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires advirtió sobre el creciente aumento de estafas vinculadas al alquiler temporario de inmuebles, un fenómeno que se repite y se intensifica con la llegada de la temporada de verano y el incremento del turismo interno.
Desde la entidad señalaron que miles de familias bonaerenses eligen destinos de playa, lagunas o sierras para vacacionar y recurren al alquiler de casas o departamentos por períodos cortos, muchas veces a través de redes sociales. En ese contexto, alertaron sobre la proliferación de fraudes inmobiliarios que generan importantes pérdidas económicas y vacaciones frustradas.
El presidente de Martilleros BA, Luis Colao, explicó que los engaños suelen concretarse mediante publicaciones falsas en redes sociales, donde se ofrecen propiedades inexistentes o que no coinciden con lo anunciado. También advirtió sobre el uso de fotos reales de inmuebles que están en alquiler formal, pero que son reutilizadas por estafadores en perfiles apócrifos, generalmente acompañadas por contactos vía WhatsApp.
Según detalló, los delincuentes apelan a precios atractivos, pocas exigencias y contrataciones rápidas para captar a turistas desprevenidos. Además, señaló que las modalidades de estafa se perfeccionan de manera constante, incluso mediante el uso de Inteligencia Artificial y métodos cada vez más sofisticados de engaño.
Ante este escenario, Colao remarcó la importancia de contratar únicamente a través de inmobiliarias habilitadas y profesionales matriculados, lo que brinda seguridad jurídica y reduce el riesgo de fraude. Finalmente, recomendó verificar la matrícula del martillero interviniente en los registros oficiales del Colegio provincial o de los colegios departamentales antes de realizar cualquier pago o reserva.