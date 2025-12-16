16 de diciembre de 2025
RECAMBIOS
Salida, reemplazo y mensaje político: Milei redefine la conducción del ARCA
El Ejecutivo eligió a Andrés Vázquez, con trayectoria en fiscalización e inteligencia tributaria, para liderar un área clave de la política económica.
El Gobierno nacional designó a Andrés Edgardo Vázquez como nuevo Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), tras la renuncia de Juan Alberto Pazo, presentada este lunes ante el ministro de Economía, Luis Caputo. La decisión se inscribe en una etapa clave para el organismo, considerado estratégico en materia de recaudación, fiscalización y control aduanero.
Con la salida de Pazo, el Ejecutivo avanzó en la designación de un funcionario de perfil técnico y amplia trayectoria en el ámbito fiscal, en línea con los objetivos de control que impulsa la administración de Javier Milei. La llegada de Vázquez apunta a garantizar continuidad operativa y reforzar la eficiencia en la lucha contra la evasión, el fraude económico y el lavado de activos.
Vázquez cuenta con más de 30 años de experiencia en el Estado, principalmente en áreas vinculadas a la administración tributaria y la inteligencia fiscal. Es Licenciado en Administración y Contador Público, egresado de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), y a lo largo de su carrera realizó numerosas capacitaciones en control financiero y prevención de delitos económicos.
Entre sus antecedentes se destacan instancias de formación internacional en los Estados Unidos, como el Seminario sobre Lavado de Dinero del Departamento del Tesoro, y cursos de interdicción aeroportuaria e investigación de precursores químicos organizados por el Departamento de Justicia y la DEA, que fortalecieron su especialización en investigación financiera.
En el plano local, ocupó cargos relevantes en la ex AFIP y en otras áreas del sistema tributario nacional. Hace un año fue designado al frente de la Dirección General Impositiva, tras la disolución de la AFIP y la reestructuración institucional que dio origen al nuevo esquema. Con este nombramiento, el Gobierno busca consolidar una conducción técnica en el ARCA, en sintonía con el proceso de reformas del sector público.