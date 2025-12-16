Salida, reemplazo y mensaje político: Milei redefine la conducción del ARCA

SIN PELOS EN LA LENGUA

La reforma laboral enciende las alarmas y desde PBA no se guardan las críticas El gobernador Axel Kicillof cuestionó con dureza el proyecto impulsado por el Gobierno nacional, advirtió sobre un posible retroceso en derechos laborales y confirmó que la Provincia acompañará la movilización convocada por la CGT en rechazo a la iniciativa.