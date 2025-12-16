16 de diciembre de 2025
SIN PELOS EN LA LENGUA
La reforma laboral enciende las alarmas y desde PBA no se guardan las críticas
El gobernador Axel Kicillof cuestionó con dureza el proyecto impulsado por el Gobierno nacional, advirtió sobre un posible retroceso en derechos laborales y confirmó que la Provincia acompañará la movilización convocada por la CGT en rechazo a la iniciativa.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof manifestó su preocupación por la situación económica del país y cuestionó las políticas impulsadas por el Gobierno nacional, al considerar que han profundizado el endeudamiento de las familias y dificultado el acceso a los gastos básicos. En ese contexto, confirmó que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que conduce, acompañará la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo 18 de diciembre, en rechazo al proyecto de reforma laboral.
Al ser consultado por la escasa reacción social frente a los aumentos de tarifas, alquileres y el estancamiento de los salarios, Kicillof señaló que confluyen factores sociales y psicológicos vinculados a la percepción de una baja de la inflación, que definió como relativa. Explicó que la desaceleración inflacionaria responde a medidas como el atraso del tipo de cambio, la apertura de importaciones y la caída del consumo.
En esa línea, advirtió que dichas políticas están generando un deterioro acelerado de la economía. “No se está viendo ninguna mejora”, afirmó, y denunció que el Gobierno nacional mantiene una deuda significativa con la provincia de Buenos Aires y con el resto de las jurisdicciones, que incluye recursos correspondientes a jubilaciones, educación y obras públicas paralizadas.
El mandatario provincial indicó además que los gobernadores mantienen contacto permanente para analizar la situación, incluso a través de canales informales de comunicación. En ese marco, sostuvo que la crisis obliga a coordinar posiciones frente a un Gobierno nacional que, según afirmó, se ha retirado de funciones centrales y ha restringido el envío de fondos a las provincias.
Por último, Kicillof cuestionó el proyecto de reforma laboral que el Ejecutivo busca aprobar antes de fin de año. Señaló que se trata de una iniciativa extensa, que no fue consultada con pymes ni con representantes de los trabajadores, y advirtió que su contenido implica un retroceso en derechos laborales, al tiempo que reclamó un debate amplio que permita abordar de manera integral problemas como la informalidad en el empleo.