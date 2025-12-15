Apps
Lunes, 15 diciembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
15 de diciembre de 2025
ERA HORA

La Provincia dejará de subsidiarles la energía a 80.000 moradores de countries

La Provincia estaba cobrándoles la tarifa social a unos 80.000 moradores de barrios cerrados. A partir del año que viene no lo hará más.

La Provincia dejará de subsidiarles la energía a 80.000 moradores de countries
Compartir

El Estado bonaerense dejará de subsidiarles la energía a unos 80.000 usuarios de alto poder adquisitivo que viven en countries y barrios cerrados del conurbano y el interior bonaerense.

Así lo anunció hoy el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, durante una conferencia de prensa en la que, además, informó que los beneficiarios de la tarifa social deberán reinscribirse para poder mantener el beneficio.

Los cambios responden a una recategorización efectuada por el gobierno nacional encabezado por Javier Milei, que elimina una de las tres categorías de usuarios (la N2) para dejar sólo dos: usuarios con y sin subsidio. Como la Provincia tiene un sistema propio, que es similar al nacional, el cambio repercute en este esquema y hace necesario recategorizar a los usuarios.

La pérdida del subsidio por tarifa social será automática para los aproximadamente 79.500 usuarios de alto poder adquisitivo que viven en barrios cerrados y que, increíblemente, están hoy incluidos en el beneficio, explicaron desde el gobierno de Axel Kicillof.

En cambio, los usuarios de sectores desfavorecidos van a poder seguir gozando del beneficio de tarifa social provincial “siempre y cuando se anoten en la página web del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) y cumplan con las condiciones para acceder”, precisó Bianco.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

EN GOBERNACIÓN

Para diagramar el 2026, Kicillof almorzó con intendentes en la previa del acto de la Policía

En medio de la disputa interna dentro del peronismo, el gobernador recibió a alcaldes del Conurbano bonaerense para delinear el comienzo del próximo año de gestión

NOTICIAS MÁS VISTAS

Aguinaldo en PBA: el Gobierno confirmó que el pago se hará "antes de las fiestas"

“Los gauchos no toman jugo”: tras control de alcoholemia en una jineteada, intendente pidió la remoción de un comisario

El director Rob Reiner fue encontrado apuñalado junto a su esposa: apuntan a uno de sus hijos

Crisis en IOMA: médicos platenses levantaron el corte tras el reclamo realizado

Bianco explicó el mecanismo de financiamiento y cruzó a Milei por la deuda que tomó

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET