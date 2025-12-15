15 de diciembre de 2025
MOVIMIENTOS
La interna del peronismo recrudece en el Senado mientras habrá sesión en Diputados
La Cámara baja se prepara para la última sesión del año, mientras que hay varios frentes abiertos en la Cámara alta que encienden los fuegos internos en el oficialismo
La falta de definiciones en el esquema de poder del peronismo en la Legislatura bonaerense, y en particular en el Senado, volvió a quedar expuesta en las últimas horas. La indefinición sobre las autoridades de la Cámara alta y de la bancada oficialista abrió una nueva pulseada interna que derivó en un movimiento concreto del sector alineado con Cristina Fernández de Kirchner.
Once senadores oficialistas referenciados en el cristinismo elevaron una nota a la vicegobernadora y presidenta del Senado, Verónica Magario, en la que solicitaron la convocatoria a una sesión extraordinaria. El pedido lleva las firmas de Evelyn Díaz, Sergio Berni, Mónica Macha, María Rosa Martínez, María Inés Laurini, Diego Videla, Fernanda Raverta, Emmanuel González Santalla, Laura Clark, Sabrina Bastida y Amira Curi.
El planteo formal incluye varios puntos en el temario, aunque el trasfondo político está puesto en la disputa por las autoridades del Senado y del bloque de Fuerza Patria, un debate que quedó abierto y sin resolución durante la sesión preparatoria realizada el lunes pasado.
En la nota enviada a Magario, los legisladores solicitaron que se convoque a una sesión especial para el martes 16 de diciembre de 2025, a las 17 horas. El primer punto del orden del día es la jura de las senadoras Roxana Alejandra López, en reemplazo de Gabriel Katopodis —quien solicitó licencia para continuar al frente del Ministerio de Infraestructura bonaerense—, y de Marisa Pirillo, en lugar de Diego Valenzuela, que también pidió licencia para incorporarse a una futura dependencia del gobierno nacional.
A continuación, se incluyeron dos proyectos enviados por el gobernador Axel Kicillof: la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense y la conformación de la Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud. Ambos expedientes funcionan como sustento formal para justificar la convocatoria extraordinaria.
Sin embargo, el último punto del temario es el que concentra la mayor tensión política: la elección de autoridades de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Allí se juega tanto la definición de una vicepresidencia del cuerpo como la conducción de la bancada oficialista, dos cargos clave en la correlación de fuerzas internas del peronismo.
La movida del cristinismo busca destrabar una discusión que quedó empantanada y que refleja la puja entre los distintos sectores que integran el oficialismo provincial. La falta de acuerdos en la sesión preparatoria dejó en evidencia que, a diferencia de otras etapas, el peronismo no logró cerrar una síntesis previa sobre el reparto del poder legislativo.
El kirchnerismo propone a Mario Ishii como vicepresidente primero y a Sergio Berni como presidente del bloque. De esta manera, discuten lo propuesto por el kicilllofismo que tienen en mente a Ayelén Durán como jefa de bancada.
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados bonaerense el escenario muestra un ordenamiento más avanzado. El cuerpo se prepara para una nueva sesión convocada también para este martes 16 de diciembre, en la que se resolverán cuestiones pendientes tras el recambio de autoridades. La Cámara baja es presidida ahora por Alejandro Dichiara, en reemplazo de Alexis Guerrera.
Entre los temas a tratar figura la presentación formal de bloques de reciente creación, como el espacio UCR–Unión Cívica Radical, integrado por Alejandra Lordén, Valentín Miranda y Priscila Minaard, que se escindió del bloque UCR–Cambio Federal que conduce Diego Garciarena. También resta oficializar las presidencias de los bloques y completar las vicepresidencias y secretarías, con un reparto que refleja el equilibrio interno entre kirchnerismo y massismo.
En contraste con Diputados, donde el esquema de autoridades avanza hacia su formalización, el Senado aparece hoy como el principal foco de tensión política dentro del peronismo bonaerense. La convocatoria solicitada por los senadores cristinistas busca forzar una definición que, hasta ahora, el oficialismo no logró consensuar puertas adentro.