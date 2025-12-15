15 de diciembre de 2025
DARDOS A LA ROSADA
Bianco explicó el mecanismo de financiamiento y cruzó a Milei por la deuda que tomó
El MInistro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires salió a aclarar cómo será el endeudamiento y acusó a la Presidencia de la Nación de plantear falsedades. "Ellos dicen tener superávit y, por lo tanto, no necesitarían deuda, pero es el gobierno que más se ha endeudado", lanzó.
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, brindó una conferencia de prensa en la que detalló los pasos que deberá seguir el Ejecutivo bonaerense para acceder a financiamiento tras la aprobación legislativa del endeudamiento. En ese marco, sostuvo que la Provincia cumple con todos los requisitos legales y acusó a la Presidencia de la Nación de “mentir” y de incurrir en contradicciones en materia de deuda.
Durante su exposición, Bianco afirmó que “la provincia de Buenos Aires cumple todos los requisitos que están planteados en la ley de responsabilidad fiscal para tomar endeudamiento externo, que, básicamente, es un solo requisito el que tiene que analizar el gobierno nacional cuando cualquier provincia de la Argentina solicita un aval para tomar endeudamiento externo o interno”.
En ese sentido, explicó que “para emitir letras o para emitir bonos, el conjunto de los servicios de los pagos de la deuda a lo largo del año no tiene que exceder el quince por ciento de los recursos corrientes de la provincia, descontado la coparticipación a los municipios”. Al respecto, remarcó que “hoy, la provincia, está en el siete por ciento. O sea, que se cumplen todos los requerimientos que establece la ley de responsabilidad fiscal para que el gobierno nacional dé los avales para cualquier emisión de letras o de bonos por parte de la provincia de Buenos Aires”.
El ministro recordó además que “la semana pasada, la Legislatura aprobó la ley de financiamiento. Es una autorización que da la legislatura al ejecutivo provincial a que tome hasta determinada cantidad de deuda en determinado año”. Aclaró que ese permiso no implica una toma inmediata del total autorizado, ya que “nosotros lo que pedimos es lo que se necesita para pagar los vencimientos de capital e intereses de la deuda que tiene la provincia de Buenos Aires”.
En esa línea, detalló el mecanismo habitual de financiamiento y señaló que “una vez que está esa autorización, en la medida que se van necesitando los recursos, la provincia emite, por ejemplo, letras del tesoro, por determinado monto, que no es el monto total, si no que son distintas emisiones hasta que se completa, eventualmente, si es necesario, ese monto que autorizó la legislatura”.
Bianco también explicó que cada emisión requiere aval nacional: “ante cada emisión de letras, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, como cualquier gobierno provincial, tiene que enviar un pedido de autorización al gobierno nacional, que tramita por el Ministerio del Interior, Ministerio de Economía y el Banco Central, que, básicamente, es un análisis de ese coeficiente, es un análisis técnico de ese coeficiente, con razón para evitar el sobreendeudamiento de las provincias”.
Sobre ese punto, sostuvo que “por lo tanto, no hay ninguna razón para que el gobierno nacional no le habilite a la provincia de Buenos Aires cualquier pedido de emisión de letras, cualquier pedido de endeudamiento”. Y agregó que actualmente “no hay ningún trámite pendiente hoy, no se ha enviado nada porque todavía no han sido necesarios, pero cuando lo enviemos debería ser una cuestión de días esa aprobación”.
Por último, el ministro cuestionó declaraciones del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y aseguró que “el ministro Adorni dijo falsamente que no se cumplían determinados requisitos y que por eso, sin déficit, no hay necesidad de deuda”. En contraposición, señaló que “ahora, se supone que el gobierno nacional tiene superávit, pero se ha endeudado con veinte mil millones de dólares con el FMI, con veinte mil millones de dólares con el Tesoro de los Estados Unidos y ahora hizo una emisión de mil millones de dólares la semana pasada, de deuda”.
“Entonces, es contradictorio. Ellos dicen tener superávit y, por lo tanto, no necesitarían deuda, pero es el gobierno que más se ha endeudado, junto con el gobierno de Mauricio Macri, en los últimos años. O sea, que es falso y contradictorio lo que dice Adorni”, concluyó Bianco.