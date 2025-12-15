Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de diciembre de 2025 DARDOS A LA ROSADA

Bianco explicó el mecanismo de financiamiento y cruzó a Milei por la deuda que tomó

El MInistro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires salió a aclarar cómo será el endeudamiento y acusó a la Presidencia de la Nación de plantear falsedades. "Ellos dicen tener superávit y, por lo tanto, no necesitarían deuda, pero es el gobierno que más se ha endeudado", lanzó.

Compartir