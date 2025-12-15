Apps
Lunes, 15 diciembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
15 de diciembre de 2025
PARA CONOCER

COVID: una nueva investigación promete revolucionar los tratamientos

Un estudio liderado por científicos estadounidenses revela alteraciones persistentes en el sistema inmune de pacientes lo que podría permitir el desarrollo de terapias específicas como inhibidores de la inflamación

COVID: una nueva investigación promete revolucionar los tratamientos
Compartir

En un paso significativo hacia la resolución de uno de los enigmas más persistentes de la pandemia, investigadores del Centro Médico Beth Israel Deaconess en Boston han descubierto que el COVID está asociado con una inflamación crónica y cambios duraderos en el sistema inmune. Este síndrome, que afecta a millones de personas en todo el mundo incluso meses después de superar la infección inicial por SARS-CoV-2, se manifiesta en síntomas debilitantes como fatiga extrema, dolor crónico, confusión mental y pérdida del olfato o gusto.

El estudio, publicado en la revista Nature Immunology, analizó muestras de sangre de 142 personas en la zona de Boston, de las cuales 28 padecían COVID prolongado. Utilizando tecnologías avanzadas como la secuenciación de ARN (RNA-seq) y algoritmos de inteligencia artificial, los expertos identificaron activaciones persistentes en vías inflamatorias clave, como JAK-STAT e interleucina-6 (IL-6), junto con un agotamiento de los linfocitos T y alteraciones en la reparación del ADN y funciones metabólicas. Estos cambios se mantienen más de 180 días después de la infección aguda, lo que explica la cronicidad de los síntomas.

Dirigido por la investigadora Malika Aid, del Centro para la Investigación en Virología y Vacunas, el equipo desarrolló un algoritmo capaz de predecir, durante la fase aguda de la COVID-19, quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar el síndrome prolongado mediante marcadores elevados como IL-6, NLRP3, TNF y JAK2.

Actualmente, se está llevando a cabo un ensayo clínico con abrocitinib, un inhibidor de JAK1 que podría mitigar la inflamación crónica. A diferencia de enfoques previos, como el uso de antivirales como nirmatrelvir-ritonavir que no mostraron mejoras, el énfasis ahora está en medicamentos antiinflamatorios y fortalecedores del sistema inmune.

Las causas subyacentes del COVID prolongado siguen siendo multifactoriales, pero este avance representa una esperanza real para quienes han visto alteradas sus vidas cotidianas, independientemente de su edad o historial médico.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

EXPECTATIVAS

Aguinaldo en PBA: el Gobierno confirmó que el pago se hará "antes de las fiestas"

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dio a conocer que el pago del Sueldo Anual Complementario se realizará a la brevedad. Crece la incertidumbre en los gremios por un aumento salarial a la espera de la reanudación de paritarias.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Aguinaldo en PBA: el Gobierno confirmó que el pago se hará "antes de las fiestas"

Tiroteo masivo en Australia: al menos 11 muertos

Crisis en IOMA: médicos platenses levantaron el corte tras el reclamo realizado

AMPK: el interruptor contra el cáncer

La política como el centro de la conversación digital

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET