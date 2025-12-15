COVID: una nueva investigación promete revolucionar los tratamientos

En un paso significativo hacia la resolución de uno de los enigmas más persistentes de la pandemia, investigadores del Centro Médico Beth Israel Deaconess en Boston han descubierto que el COVID está asociado con una inflamación crónica y cambios duraderos en el sistema inmune. Este síndrome, que afecta a millones de personas en todo el mundo incluso meses después de superar la infección inicial por SARS-CoV-2, se manifiesta en síntomas debilitantes como fatiga extrema, dolor crónico, confusión mental y pérdida del olfato o gusto.



El estudio, publicado en la revista Nature Immunology, analizó muestras de sangre de 142 personas en la zona de Boston, de las cuales 28 padecían COVID prolongado. Utilizando tecnologías avanzadas como la secuenciación de ARN (RNA-seq) y algoritmos de inteligencia artificial, los expertos identificaron activaciones persistentes en vías inflamatorias clave, como JAK-STAT e interleucina-6 (IL-6), junto con un agotamiento de los linfocitos T y alteraciones en la reparación del ADN y funciones metabólicas. Estos cambios se mantienen más de 180 días después de la infección aguda, lo que explica la cronicidad de los síntomas.



Dirigido por la investigadora Malika Aid, del Centro para la Investigación en Virología y Vacunas, el equipo desarrolló un algoritmo capaz de predecir, durante la fase aguda de la COVID-19, quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar el síndrome prolongado mediante marcadores elevados como IL-6, NLRP3, TNF y JAK2.



Actualmente, se está llevando a cabo un ensayo clínico con abrocitinib, un inhibidor de JAK1 que podría mitigar la inflamación crónica. A diferencia de enfoques previos, como el uso de antivirales como nirmatrelvir-ritonavir que no mostraron mejoras, el énfasis ahora está en medicamentos antiinflamatorios y fortalecedores del sistema inmune.



Las causas subyacentes del COVID prolongado siguen siendo multifactoriales, pero este avance representa una esperanza real para quienes han visto alteradas sus vidas cotidianas, independientemente de su edad o historial médico.