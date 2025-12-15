Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de diciembre de 2025 EXPECTATIVAS

Aguinaldo en PBA: el Gobierno confirmó que el pago se hará "antes de las fiestas"

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dio a conocer que el pago del Sueldo Anual Complementario se realizará a la brevedad. Crece la incertidumbre en los gremios por un aumento salarial a la espera de la reanudación de paritarias.

