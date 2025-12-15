YPF anuncia una baja de 2% en el precio de la nafta en todo el país

La petrolera estatal YPF anunció que, en esta semana, aplicará una reducción promedio del 2% en el precio de la nafta en todo el país. La decisión fue confirmada por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, quien explicó que la baja se implementará de manera gradual y con variaciones según la región.



Según indicaron desde la empresa, la medida responde principalmente a la caída de los precios internacionales del petróleo, junto con el seguimiento de otras variables que inciden en la estructura de costos, como el tipo de cambio y los gastos logísticos. En ese sentido, la reducción no se reflejará de forma inmediata y uniforme en todas las estaciones de servicio, sino que se irá aplicando progresivamente durante los próximos días.



YPF viene desarrollando una política de precios dinámicos que contempla diferencias por zona y niveles de demanda, lo que explica que el impacto final pueda variar según el punto de venta, aunque el promedio nacional se ubique en torno al 2%. En los últimos meses, los precios de los combustibles habían registrado fuertes incrementos, por lo que la baja representa un alivio para los automovilistas.



Desde la compañía aclararon que, por el momento, la reducción alcanza únicamente a la nafta y no al gasoil. Además, continúa evaluando su estrategia comercial a mediano plazo, en un contexto de fluctuaciones del mercado energético y de ajustes periódicos en los valores de los combustibles.